Sonbahar patates üretimi için ekim yapılan arazilerin, Genel Tarım Sigortası Fonu’na 15 Ekim’e kadar beyan edilmesi gerektiği açıklandı.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamada, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince 2026 Ağustos ayı içerisinde sonbahar patatesi için ekim yapan üreticilerin, başvuru formlarını Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Daireleri'nden temin edebileceği belirtildi.

Başvuru forumları ile birlikte üretici belgelerinin ibraz edilmesi koşulu olduğu vurgulanan açıklamada, patates beyanı yapılan başvuru formlarının, “Teslim Alma Fişi ” karşılığında alınacağı kaydedildi.