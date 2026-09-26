Gökyüzü meraklılarını bu hafta sonu dikkat çekici bir manzara bekliyor. Sonbahar mevsiminin ilk dolunayı olan Hasat Ayı gökyüzünde yükselirken, Satürn de dolunayın yakınında görülebilecek.

Dolunay, cumartesi gecesi en parlak evresine ulaşacak. Ancak EarthSky'a göre Ay'ı izlemek için en uygun zaman aynı gün gün batımından hemen sonrası olacak.

Halkalarıyla bilinen Satürn ise cuma ile pazartesi arasında dolunayın yakınında altın renkli parlak bir nokta olarak görülebilecek.

SATÜRN İÇİN DE EN İYİ DÖNEM YAKLAŞIYOR

Satürn, 4 Ekim'de “karşı konum” olarak adlandırılan konuma ulaşacak. Bu sırada Dünya'dan bakıldığında Güneş'in tam karşısında yer alacak.

Gezegenin yörüngesinde Dünya'ya en yakın olduğu dönemlerden birine denk gelen karşı konum, Satürn'ün gökyüzünde daha büyük ve parlak görünmesini sağlayacak.

Neptün de dolunayın yakınlarında görülecek ancak NASA'ya göre çok daha sönük olan gezegeni seçebilmek için dürbün veya teleskop ile karanlık ve açık bir gökyüzü gerekecek.

Cumartesi günü hava koşulları gözleme izin vermezse Ay, cuma ve pazar akşamları da neredeyse tamamen dolunay görünümünde olacak.

NEDEN “HASAT AYI” DENİYOR?

Eylül dolunayı geleneksel olarak çiftçilerin mısır hasadı yaptığı döneme denk gelmesi nedeniyle “Mısır Ayı” olarak da biliniyor.

Ancak bu yıl dolunay, Kuzey Yarımküre'de sonbaharın başlangıcını belirleyen ekinoksa yakın gerçekleştiği için daha çok “Hasat Ayı” adıyla anılıyor.

Bu isim, geçmişte çiftçilerin dolunayın güçlü ışığından yararlanarak gün batımından sonra da hasada devam etmesinden geliyor.

Hasat Ayı, ufka yakın olduğu zaman turuncu ve kehribar tonlarında görünmesiyle de biliniyor. Ancak bu renk yalnızca Hasat Ayı'na özgü değil. Ay ufka yaklaştığında ışığı Dünya atmosferinin daha kalın bir bölümünden geçtiği için herhangi bir dolunay benzer tonlara bürünebiliyor.