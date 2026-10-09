Tekeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adaylık sürecinde Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ile de bir değerlendirme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Seçilmeleri halinde meslektaşların sorunlarına duyarlılıkla yaklaşacaklarını ifade eden Tekeli, yönetim anlayışlarının uzlaşı, istişare ve ortak akıl üzerine kurulacağını söyledi.

Tekeli’nin açıkladığı hedefler arasında, ada genelinde 21 bölgede bölge sorumluları belirlenmesi, en geç 2-3 haftada bir yönetim toplantısı yapılması ve sorunların birikmeden çözüm odaklı şekilde ele alınması yer alıyor.

Çalışma saatlerinin, ada genelinde yasal olarak faaliyet gösteren meslektaşlara yapılacak anketle yeniden değerlendirilmesinin planlandığını belirten Tekeli, fiyat listesinin de yönetim kurulu, bölge sorumluları ve katkı sunmak isteyen meslektaşlarla birlikte hazırlanacağını açıkladı.

Salon işletmecilerinin yaşadığı sorun ve şikayetlerin yönetim gündemine taşınacağını ifade eden Tekeli, ayrıca birlik adına farklı ülkelerde olduğu gibi yarışmalar ve mesleki eğitimler düzenlemeyi hedeflediklerini kaydetti.