Dernekten yapılan açıklamada, okul kıyafetinden kırtasiye malzemelerine, eğitim araçlarından ulaşım ve diğer temel ihtiyaçlara kadar pek çok desteğin çocukların okula güvenle ve eksiksiz başlayabilmesi için önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım gören çocukların 4’ünün okul öncesinde, 46’sının ilköğretimde 12’sinin lisede, 8’inin çıraklık alanında, 1’inin özel eğitimde, 7’sinin ise üniversitede eğitim aldığı aktarıldı.

Aile Güçlendirme Programı sayesinde ailelerinin yanında SOS Çocukköyü Derneği tarafından desteklenen çocuklar ve gençler olduğuna da işaret edilen açıklamada, öğrencilerden 16’sının okul öncesi, 41’inin ilköğretim, 8’inin lise, 1’inin çıraklık, 3’ünün üniversite ve 4’ünün de özel eğitim alanında eğitim almaya hazırlandığı ifade edildi.

Öğrencilerin yeni akademik yıla ihtiyaç duyulan hazırlıkları tamamlayarak başlayabilmesinin önemine dikkat çekilen açıklamada, SOS Çocukköyü Derneği’nde bakım ve destek gören 151 çocuk ve gencin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bağış seçenekleri de paylaşıldı.

Buna göre; SMS ile bağış için faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye mesaj göndererek tek seferde 500 Türk Lirası bağışta bulunulabilecek, dileyen birden fazla SMS de gönderebilecek. Elden bağış için SOS Çocukköyü Derneği ziyaret edilebilecekken, online bağış için soscocukkoyu.org/bagis-yap adresi ziyaret edilebilecek.

Bağış yapılabilecek banka hesapları ise şöyle:

“İş Bankası: TR51 0006 4000 0016 8070 1903 93

Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872

Garanti Bankası: TR52 0006 200049300006294366

Türk Bankası: CT49 1210 1901000000000584 8733

Kooperatif Merkez Bankası: CT85 12000010000000000012 7045

Creditwest Bank: CT20 13609415000000010001 1069

Albank: CT22152090100000002500387336

Yakın Doğu Bank: CT48139050120000000600022548”