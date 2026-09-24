Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Adile Öniz Özgüven, Doç. Dr. Ezgi Ulu ve Öğretim Görevlisi Duygu Kaptanoğlu tarafından, Engelsiz Yaşam Evi Konferans Salonu’nunda Sosyal Hizmetler Dairesi’nde görev yapan sosyal hizmet memurları ile Daireye bağlı Lapta Huzurevi ve Kalkanlı Yaşam Evi personeline yönelik “Yaşlı Psikolojisi ve Psikososyal Destek” konulu eğitim gerçekleştirildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin yaşlı bireylere yönelik sunduğu hizmetlerin niteliğinin geliştirilmesi ve hizmet alan bireylerin psikososyal ihtiyaçlarına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen eğitimde; yaşlılık döneminin psikolojik ve sosyal özellikleri, yaşlı bireylerin ihtiyaçları, iletişim süreçleri ve psikososyal destek yaklaşımları ele alındı.

Eğitim programının sonunda Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit tarafından, Demirhan Engelsiz Yaşam Evi’nde hizmet alan özel gereksinimli bireylerin el emeğiyle hazırladığı eserler, eğitime katkı sunan Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyelerine takdim edildi.