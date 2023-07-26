Türkiye’deki deprem felaketinden sonra ülkemizdeki yapıların sağlamlığı da tartışmaysa açılmıştı. Mimar Onur Olguner kendi ofisinin bulunduğu Taşkınköy’deki sosyal konut apartmanına test yaptırmış ve yıkılma tehlikesi olduğunu görmüştü.

O gün bu bilgiyi kamuoyu ile paylaşan Olguner, bugün yeni bir paylaşım yaptı. Binanın güçlendirilmesinin yapıldığını fotoğraflarla duyuran Olguner, depremin unutulması konusunda devlet yetkililerine de sitemkâr bir çağrıda bulundu.

İşte Olguner’in paylaşımı:

“Bu fotoğraf güçlendirmesi aylardan sonra ancak bugün tamamlayabildiğimiz sosyal konut apartmanımızdan bir kare. Magnitüd Yapı Güçlendirme tarafından yapılan güçlendirmenin her aşaması bir kattan görünebiliyor. Biz belki onu unuttuk ama deprem bizi unutmadı dostlar. Hatay Depremi bizler için önemli bir uyarıydı. Kendimize çeki düzen vermemiz için ne olabileceğini gösteren bir temkindi. Maalesef siyasetimiz bu uyarıyı es geçti. Ne iktidarı, ne muhalefeti bu uyarıyı kale almadı. Biz kaale aldık ama. Aylarca 8 ailelik apartmanda hemfikir olmak, bütçemizi ayarlamak için çabaladık. Çok zor oldu. En sonunda bugün apartman güçlendirmesini aylar geçen sürecin artından tamamlandı. Güçlendiren şirketteki arkadaşlara soruyorum, başka apartmanlar var mı güçlendirebilen. “Çok sahipli olanlarda zor, sahibi tek ise tehlikeli çıktı mı hemen yapmaya çalışıyor ama” diyor. “Sen ısrarla koşturmasan çok zor olurdu” diye de ekliyor. Uğraşmasak bu bina hala tehlikeliydi. Hala hemen çökme sınıfındaydı. “Oldu ama ben de 38 yılda atmadığım beyazlarımı bu dönemde attım” diye ekliyorum. Gösteriyor inşaat mühendisi arkadaşlar, Dereboyu’nda bir apartman, kolonlarının neredeyse hepsi C7. Mermerin altına koyduğumuz düzleştirme betonundan zayıf. Hain kurt “HOH” dese “PUFF” dese yıkılacak. Depreme falan gerek yok yani. 99 öncesi binalarda çok fazla var böylesi. Bizler kör/sağır/dilsiz maymunu oynamaya karar vermişiz bir kere. Hastaneyi soruyoruz mühendisler ve mimarlar birliğine, “karot testi ve demirlerin etüdü yapıldı mı” diye, “Yapılsa tehlikeli olduğu tescillenecek, herkes bunu bildiğinden korkuyorlar yapmıyorlar.” cevabını alıyorum. “Herkes biliyor” kelimesi kulağımda çınlıyor. Herkes biliyor, Herkes sessiz, Herkes belki olmaz diye umut ediyor, Herkes olabileceğinin farkında, Herkes unutmayı deniyor, Burada düzen böyle, Herkes biliyor, Herkes düzeni kabul ediyor. Depremi unuttuk dostlar, umarım deprem bize kendini hatırlatmaz... Hatırlatırsa acı olur çünkü...”



