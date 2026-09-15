Bunlar da ilginizi çekebilir

Polisin soruşturması devam ediyor.

Olayla ilgili L.C.C. ve bağlantısı olduğu tespit edilen A.Y. tutuklandı.

Hayvanlar, barınmaları için Taşkent Doğa Parkı yetkililerine teslim edildi.

Çavuşoğlu: Sadece laf üretmek değil, iş üretmek lazım

Polisin yürüttüğü ileri soruşturma kapsamında, L.C.C.’nin ikametgahında yapılan aramada yaşam alanı Avustralya olan egzotik türde toplam 6 Şeker Planörü bulundu.

Lapta’da sosyal medya üzerinden tasarrufu yasak olan egzotik tür Şeker Planörü (Sugar Glider) hayvanlarını satışa sunduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.