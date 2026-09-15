Lapta’da sosyal medya üzerinden tasarrufu yasak olan egzotik tür Şeker Planörü (Sugar Glider) hayvanlarını satışa sunduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı.
Polisin yürüttüğü ileri soruşturma kapsamında, L.C.C.’nin ikametgahında yapılan aramada yaşam alanı Avustralya olan egzotik türde toplam 6 Şeker Planörü bulundu.
Hayvanlar, barınmaları için Taşkent Doğa Parkı yetkililerine teslim edildi.
Olayla ilgili L.C.C. ve bağlantısı olduğu tespit edilen A.Y. tutuklandı.
Polisin soruşturması devam ediyor.