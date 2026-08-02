İskele-Gazimağusa Anayolu'nda trafik güvenliğini tehlikeye atan görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Lions Çemberi yakınlarında seyir halindeki bir araçta bulunan yolcunun vücudunu araçtan dışarı çıkararak yolculuk yaptığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Gazimağusa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan inceleme sonucunda söz konusu araç sürücüsü ile yolcu kısa sürede tespit edildi.

Trafik güvenliğini ve insan hayatını tehlikeye atan hareketleri nedeniyle sürücü ile yolcu hakkında yasal işlem başlatılırken, işledikleri trafik suçları kapsamında toplam 21 bin 267,90 TL para cezası ile 25 ceza puanı uygulandı.