Girne - Lefkoşa Anayolu'nun Boğazköy mevkiinde, seyir halindeyken dikkatsiz araç kullanarak diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan sürücüye polis tarafından ceza kesildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar kabul eden Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı Boğaz Polis Karakolu ekipleri, araç sürücüsünü kısa sürede tespit etti.

Yapılan işlemler sonucunda sürücüye, işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı 14.178,60 TL para cezası ile 25 ceza puanı uygulandı. Polis, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetim ve yasal işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.