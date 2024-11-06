Bu kapsamda 1976 yılından beri yürürlükte olan Sosyal Sigortalar Dairesi Kuruluş ,Görev ve Çalışma Esasları Yasası’nın güncellenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Teknik Kurul Toplantısı yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat’ın başkanlık ettiği toplantıya Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Örgütü, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Dairesi, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası temsilcileri ile Bakanlık yetkilileri katıldı.