Belediyeciliğin tek kişinin kararlarıyla yürütülemeyeceğini belirten Soyalp, belediye meclisinin etkin çalıştığı, kararların ortak akılla alındığı ve hizmetlerin kişilere bağlı olmadan yürütüldüğü bir yönetim anlayışını hayata geçireceklerini söyledi.

“Belediye meclisi yalnızca el kaldırıp indiren üyelerden oluşmamalı”

Belediye meclisinin yalnızca başkanın getirdiği önerileri onaylayan, el kaldırıp indiren üyelerden oluşmaması gerektiğinin altını çizen Soyalp, “Belediye meclisinin görevi, kentimizin ihtiyaçlarını değerlendirmek, bütçenin ve kaynakların nasıl kullanılacağına ilişkin kararları ortak akılla almak, projeleri kamu yararı açısından tartışmak ve belediyenin çalışmalarını denetlemektir. Her meclis üyesinin fikri ve farklı bakış açısı değerlidir. Biz meclis üyelerinin karar süreçlerine aktif olarak katıldığı, önerilerini özgürce dile getirdiği, tartışarak en doğru kararı bulmaya çalıştığı bir yönetim anlayışı oluşturacağız” dedi.

“Belediyenin kaynakları halkın günlük hayatında karşılığını bulmalı”

Belediye bütçesinin kullanımında önceliğin kamu yararı olması gerektiğini vurgulayan Soyalp, Gönyeli-Alayköy Belediyesi'nin bütçesinin insanların hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmek için yeterli olduğunu ifade etti. Soyalp, “Belediyecilik yalnızca yol ve asfalt çalışmalarından ibaret değildir. Ekonomik koşulların giderek zorlaştığı bu dönemde, belediyenin bütçesini halkımızla birlikte, onların önceliklerini dikkate alarak şekillendireceğiz. Çalışan ailelerin yükünü hafifleten, dar gelirli yurttaşlarımıza destek olan, çocukların ve gençlerin eğitimine katkı sağlayan, yaşlılarımızın ve engelli bireylerin ihtiyaçlarına cevap veren hizmetleri önceliklendireceğiz. Çünkü belediyenin kaynakları, halkın günlük hayatında karşılığını bulmalı.” dedi.

“Gönyeli-Alayköy'ün CTP'nin insana değer veren belediyecilik anlayışına ihtiyacı var”

Kurumsallaşmanın günlük hizmetlere de yansıması gerektiğini vurgulayan Soyalp, kırılan bir çöp kutusunun kapağının değiştirilmesi için vatandaşın belediye başkanına ulaşmak zorunda kalmaması gerektiğini belirtti. Bu tür sorunların belediyenin normal işleyişi içinde çözülmesinin önemine dikkat çeken Soyalp, başarının başkanın her işe şahsen yetişmesiyle değil, doğru ekiplerin ve işleyen bir sistemin kurulmasıyla ölçülmesi gerektiğini ifade etti.

Gönyeli-Alayköy'ün CTP'nin insana değer veren belediyecilik anlayışına ihtiyaç duyduğunu belirten Soyalp, kimseyi geride bırakmayan, sosyal hizmetleri geliştiren ve kaynaklarını halkın ihtiyaçlarına göre kullanan bir belediye yönetimi hedeflediklerini ifade etti.