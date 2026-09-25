Soybir, 25 Eylül–1 Ekim İtfaiye Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, İtfaiye teşkilatının Kıbrıs Türk halkının can ve mal güvenliğinin korunmasında üstlendiği önemli göreve dikkat çekti.

Soybir, 1960’lı yıllardan bu yana Kıbrıs Türk halkına hizmet veren ve bugün Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlerini sürdüren İtfaiye teşkilatının, gelişen teknik altyapısı, donanımı ve deneyimli personeliyle ülkenin önemli kurumlarından biri olduğunu belirtti.

İtfaiyecilerin yalnızca yangınlarla mücadelede değil; trafik kazaları, doğal afetler, kurtarma operasyonları ve vatandaşların yardıma ihtiyaç duyduğu birçok olayda büyük bir özveriyle görev yaptığını ifade eden Soybir, “İtfaiyecilerimiz, gerektiğinde kendi hayatlarını tehlikeye atarak vatandaşlarımızın yardımına koşan, ülkemizin gizli kahramanlarıdır.” dedi.

Soybir, Polis Güçlendirme Vakfı olarak İtfaiye Müdürlüğü’nün halka daha etkin, hızlı ve güvenli hizmet verebilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan modern teçhizat, araç ve gereçlerin teminine katkı sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini de vurguladı.

Vakfın, İtfaiye teşkilatının teknik kapasitesinin güçlendirilmesi ve personelin görevlerini daha çağdaş imkânlarla yerine getirebilmesi için gerekli desteği sağlamaya yönelik çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

-“Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları da sürüyor”

Polis Güçlendirme Vakfı bünyesinde oluşturulan ve İtfaiye Müdürlüğü ile koordineli çalışan birim aracılığıyla yangın güvenliği konusunda eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin de gerçekleştirildiğini belirten Soybir, bugüne kadar çok sayıda kurum, iş yeri ve personele yönelik eğitimler düzenlendiğini kaydetti.

Söz konusu eğitimlerde yangın önleme tedbirleri, yangın anında doğru müdahale yöntemleri, yangın söndürme cihazlarının kullanımı ve acil durumlarda izlenmesi gereken yollar konusunda katılımcılara uygulamalı ve teorik bilgiler verildiğini ifade eden Soybir, eğitimleri başarıyla tamamlayan personele sertifika verilerek iş yerlerinde yangın güvenliği bilincinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

İtfaiye teşkilatının gelişen imkânlarıyla olaylara hızlı ve etkin şekilde müdahale ettiğini kaydeden Soybir, teşkilat mensuplarının 7 gün 24 saat büyük bir görev bilinciyle halkın hizmetinde olduğunu vurguladı.

Soybir mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İtfaiye teşkilatımız, ülkemizin güzide kurumlarından biridir. Halkımızın can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden, gerektiğinde kendi canlarını ortaya koyarak görev yapan itfaiyecilerimizin emeği ve fedakârlığı her türlü takdirin üzerindedir.

Polis Güçlendirme Vakfı olarak bizler de İtfaiye Müdürlüğümüzün daha güçlü imkânlarla hizmet verebilmesi için ihtiyaç duyulan modern araç, gereç ve teknik ekipmanın teminine katkı koymayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bunun yanında eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerimizle kurumlarımızda ve iş yerlerimizde yangın güvenliği kültürünün gelişmesine katkı sağlamaya devam ediyoruz.

Yangından trafik kazasına, doğal afetlerden kurtarma çalışmalarına kadar en zor anlarda halkımızın yanında olan İtfaiye teşkilatımız, toplumumuz için vazgeçilmez bir görev üstlenmektedir.

Bu vesileyle, görevleri başında hayatlarını kaybeden itfaiyecilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; büyük bir özveriyle görev yapan tüm İtfaiye Teşkilatı mensuplarımızın 25 Eylül–1 Ekim İtfaiye Haftası’nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.”