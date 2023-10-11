KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenen maraton için kayıtlar hafta içi her gün 08.30-16.00 saatleri arası ve Cumartesi 09.00-13.00 saatleri arası LTB binası önünde ve www.lefkosamaratonu.com adresinden çevrimiçi yapılabiliyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri hem başkent Lefkoşa gezici ekiplerle kurum ve kuruluşlara ziyaretlerde bulunup kayıtlarına devam ederken, kayıtlar ayrıca şampiyonlarımız için maratona destek veren belediyelerde de sürüyor.

Şampiyonlar için Yerel Yönetimler ve Kurumlar Dayanışması

Bugün Gönyeli-Alayköy Belediyesi binasında, 12 Ekim Perşembe Girne Belediyesi ve 13 Ekim Cuma gün ise Gazimağusa Belediyesi binasında Ülker Lefkoşa Maratonu için kayıt masaları kuruluyor.

Kayıt Masası 16-20 Ekim tarihleri arasında Gazimağusa ve İskele’de

Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde 16-20 Ekim tarihleri arasında 08.00-15.30 saatlerinde Gazimağusa Belediye binası, Bandabuliya Kaleiçi ve Magem Maraş’ta, 08.00-22.00 saatlerinde ise Magem Sakarya’da maratona kayıtlar yapılabilecek. Yine aynı tarihlerde Doğu Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde 09.00-16.00 saatleri arasında DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’nde kayıtlar gerçekleştirilebilecek.

İskele Belediyesi iş birliğinde 12 Ekim-20 Ekim tarihleri arasında 08.00-12.00 saatlerinde İskele Belediye Binası Engelsiz Destek Birimi’nden de kayıtlar yapılacak.