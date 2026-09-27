Bunlar da ilginizi çekebilir

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Y.K., olayın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

Haspolat’ta bir atölyede meydana gelen iş kazasında, 20 yaşındaki Y.K. , spiral makinesinin taşının kırılması sonucu yaralandı.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.