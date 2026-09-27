Haspolat’ta bir atölyede meydana gelen iş kazasında, 20 yaşındaki Y.K., spiral makinesinin taşının kırılması sonucu yaralandı.
Olay, öğleden sonra saatlerinde meydana geldi. Çalıştığı atölyede spiral makinesini kullanan Y.K., makinenin taşının kırılması sonucu vücudunun alt karın bölgesinden yaralandı.
Y.K., olayın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.