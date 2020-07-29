1 Ağustos Mukavemet Koşusu düzenleniyor

KKTC Atletizm Federasyonu ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı işbirliğinde bu yıl 17’ncisi düzenlenecek olan 1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu bugün gerçekleştiriliyor.

Atletizm Federasyonu himayelerinde düzenlenecek yarışın ödüllendirilmesi Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılacak. Yarış sabah saat 07.00’de Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı önünde başlayacak ve Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi önünde tamamlanacak. 16 kilometrelik güzergahta gerçekleştirilecek koşuda ödüllendirme genel klasman erkekler ve kadınlar ile 50 yaş üstü erkekler ve kadınlar kategorilerinde yapılacak.