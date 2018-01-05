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100 çocuğa karşı 3 futbolcu!

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Japonya yine çok ilginç bir futbol karşılaşmasına sahne oldu. Takımlardan biri sahaya 40-40-20 dizilişiyle çıktı

05 Ocak 2018 Cuma 18:15
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Japonya’da yeni yılda düzenlenen “100 çocuğa karşı 3 futbolcu” geleneksel maç organizasyonu bu yıl da oldukça ilgi gördü.

2017’in son anlarında Japon milli oyuncular Hotaru Yamaguchi, Yosuke Ideguchi ve Hiroshi Kiyotake, profesyonel futbol sahasında topun peşinde koşan küçük çocuklara karşı mücadele etti. 40-40-20 taktiğiyle maça çıkan çocuklar, çok arzulu oyunlarına rağmen gol atmayı başaramadı. Çocukların topa doğru toplu koşuları zaman zaman Braveheart filminden sahneleri anımsatırken Japon milli futbolcular soğukkanlı duruşlarını bozmadı.

Maçın tek golü Yosuke Ideguchi’den gelirken “100 çocuğa karşı 3 futbolcu” organizasyonu bu yıl da izleyenlerin iyi vakit geçirme beklentilerini karşıladı.

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Son Güncelleme: 05.01.2018 18:19
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