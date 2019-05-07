11. Özel Atletizm Oyunları düzenleniyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, birkez daha özel bir spor etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi tarafından düzenlenenÖzel Atletizm Oyunları 8-9 Mayıs tarihlerinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda gerçekleştirilecek.

Özel gereksinimli öğrencilerin sağlık ve kondisyonlarının geliştirilmesi, oyun becerilerinin artırılması, davranış problemlerinin azalması, özgüvenlerinin geliştirilmesi amacıyla organize edilen oyunların bu yıl 11’incisi düzenlenecek.

Düzenlenecek oyunlara6-18 yaşları arası özel sporcularla birlikte son üç yıldır olduğu gibi 18 yaş üstü özel sporcular katılacak.

Yarışmalar 8-9 Mayıs 2018 tarihlerinde 09.00-12.00 saatleri arasında Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda ülkemiz sporcuların katılımı ile gerçekleştirilecek.

Oyunlara Kıbrıs İşitme ve Konuşma Engelliler Vakfı İşaret Dili Eğitmen ve Çevirmenleri Dr. Aslı Önay Akçay ve Dr. Emrah Soykan da destek verecek. (BRT/MAIL)