11.hafta heyecanı

BRT Spor'un haberine göre, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen K-Pet Ligleri’nde 11.hafta bu akşam oynanacak GAÜ Çetinkaya-Lefke maçı ile başlayacak.Atatürk Stadı’nda saat : 18.00’de noynanaca maç BRT 2’den canlı yayınlanacak. Maçın Orta Hakemliğini Osman Özpaşa yapacak.
Ligde oynanacak diğer maçlar ve görev yapacak hakemler şöyle;
Yarın – 14.00
Merit Alsancak Yeşilova – Baf Ülkü Yurdu Turgay Misk
Ozanköy – Türk Ocağı Utku Hamamcıoğlu
Yeni Boğaziçi – Cihangir Mehmet Malek
Pazar – 14.00
Küçük Kaymaklı – Gençler Birliği Ali Öze
Doğan Türk Birliği – Mağusa Türk Gücü Serhan Şimşek
Yalova – Gençlik Gücü Mehmet Sezener
Pazartesi – 18.00
Binatlı – Yenicami Fehim Dayı
K-Pet 1.Lig
Yarın – 14.00
Doğancı – Değirmenlik Hakan Muhtaroğlu
Kaya Mehmetçik – Bostancı Bağcıl Hüseyin Özkan
Mormenekşe – Hamitköy Kerem Eran
Gönyeli – Görneç Hasan Eriş
Göçmenköy – Akova Osman Küçük
Pazar – 14.00
Esentepe – Girne Halk Evi Timur Ercan Bodi
Lapta – Maraş Serkan Durmaz
Çanakkale – Dumlupınar Serdar Bilgimer