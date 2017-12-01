11.hafta heyecanı

BRT Spor'un haberine göre, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen K-Pet Ligleri’nde 11.hafta bu akşam oynanacak GAÜ Çetinkaya-Lefke maçı ile başlayacak.Atatürk Stadı’nda saat : 18.00’de noynanaca maç BRT 2’den canlı yayınlanacak. Maçın Orta Hakemliğini Osman Özpaşa yapacak.

Ligde oynanacak diğer maçlar ve görev yapacak hakemler şöyle;

Yarın – 14.00

Merit Alsancak Yeşilova – Baf Ülkü Yurdu Turgay Misk

Ozanköy – Türk Ocağı Utku Hamamcıoğlu

Yeni Boğaziçi – Cihangir Mehmet Malek

Pazar – 14.00

Küçük Kaymaklı – Gençler Birliği Ali Öze

Doğan Türk Birliği – Mağusa Türk Gücü Serhan Şimşek

Yalova – Gençlik Gücü Mehmet Sezener

Pazartesi – 18.00

Binatlı – Yenicami Fehim Dayı

K-Pet 1.Lig

Yarın – 14.00

Doğancı – Değirmenlik Hakan Muhtaroğlu

Kaya Mehmetçik – Bostancı Bağcıl Hüseyin Özkan

Mormenekşe – Hamitköy Kerem Eran

Gönyeli – Görneç Hasan Eriş

Göçmenköy – Akova Osman Küçük

Pazar – 14.00

Esentepe – Girne Halk Evi Timur Ercan Bodi

Lapta – Maraş Serkan Durmaz

Çanakkale – Dumlupınar Serdar Bilgimer