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12 Dev Adam 2'de 2 yaptı

EuroBasket 2022 A Grubu ikinci maçında Bulgaristan'ı 101-87 yenerek, 2'de 2 yaptı. 12 Dev Adam ilk maçta da Karadağ'ı 72-68 yenmişti.

03 Eylül 2022 Cumartesi 20:02
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12 Dev Adam 2'de 2 yaptı


A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket'te gruptaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşılaştı.


A Millliler mücadeleyi 101-87 kazandı.

Ay-yıldızlılar mücadeleye Shane Larkin, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Yiğitcan Saybir ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Milliler, karşılaşmanın ilk yarısını 52-50 geride tamamladı. Özellikle 4'üncü periyotta sahaya ağırlığını koyan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçını da kazanmayı başardı.


12 Dev Adam'da Cedi Osman ve Alperen Şengün mücadelede yıldızlaştı.

Millilerde; Cedi Osman 25, Alperen Şengün 20 ve Shane Larkin 13 sayıyla mücadele etti. Karşılaşmanın en skorer ismi ise attığı 28 sayıyla Bulgaristan’dan Aleksandar Vezenkov oldu. Tiflis Arena'da oynanan müsabakayı TBF Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri de takip etti.

Gruptaki ilk maçta Karadağ'ı 72-68 mağlup eden Türkiye, bu sonuçla birlikte 2'de 2 yaptı.

Milliler, yarın TSİ 20:00'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. 

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