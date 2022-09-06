12 Dev Adam Belçika'yı yendi

EuroBasket 2022'de mücadele eden A Milli Basketbol Takımımız, A grubunun 4. maçında Belçika ile karşı karşıya geldi.
Tiflis Arena'da oynanan müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti.
Ay-yıldızlılarımız müsabakaya Shane Larkin, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını millilerimiz 37-30 önde tamamladı.
A Erkek Milli Takımımızda Alperen Şengün 24, Furkan Korkmaz 16 ve Ercan Osmani 12 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Belçika’da ise Haris Bratanovic 15 sayıyla oynadı.
- 1.PERİYOT SONUCU | BELÇİKA - TÜRKİYE: 6-20
- 2.PERİYOT SONUCU | BELÇİKA - TÜRKİYE: 30-37
- 3.PERİYOT SONUCU | BELÇİKA - TÜRKİYE: 47-59
- 3.PERİYOT SONUCU | BELÇİKA - TÜRKİYE: 63-78
İlk 4 takım son 16 turuna yükselecek
Millilerimiz grubundaki son maçında 7 Eylül Çarşamba günü TSİ 14.30’da İspanya ile karşı karşıya gelecek.
Turnuvada gruplarında ilk 4 sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme usulü ile Almanya’nın Berlin şehrinde 10-11 Eylül 2022 tarihlerinde son 16 turunda karşılaşacak.