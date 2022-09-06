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12 Dev Adam Belçika'yı yendi

12 Dev Adam, Euro Basket 2022'deki dördüncü maçında Belçika'yı 78-63 mağlup etti.

06 Eylül 2022 Salı 18:04
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12 Dev Adam Belçika'yı yendi


EuroBasket 2022'de mücadele eden A Milli Basketbol Takımımız, A grubunun 4. maçında Belçika ile karşı karşıya geldi.

Tiflis Arena'da oynanan müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti.

Ay-yıldızlılarımız müsabakaya Shane Larkin, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını millilerimiz 37-30 önde tamamladı.

A Erkek Milli Takımımızda Alperen Şengün 24, Furkan Korkmaz 16 ve Ercan Osmani 12 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Belçika’da ise Haris Bratanovic 15 sayıyla oynadı.

  • 1.PERİYOT SONUCU | BELÇİKA - TÜRKİYE: 6-20
  • 2.PERİYOT SONUCU | BELÇİKA - TÜRKİYE: 30-37
  • 3.PERİYOT SONUCU | BELÇİKA - TÜRKİYE: 47-59
  • 3.PERİYOT SONUCU | BELÇİKA - TÜRKİYE: 63-78

İlk 4 takım son 16 turuna yükselecek

Millilerimiz grubundaki son maçında 7 Eylül Çarşamba günü TSİ 14.30’da İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Turnuvada gruplarında ilk 4 sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme usulü ile Almanya’nın Berlin şehrinde 10-11 Eylül 2022 tarihlerinde son 16 turunda karşılaşacak.

Son Güncelleme: 06.09.2022 18:09
Anahtar Kelimeler:
12 Dev AdamBelçikaEuro Basket 2022
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