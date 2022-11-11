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15 Kasım Cumhuriyet Yol Koşusu yapıldı

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen 15 Kasım Cumhuriyet Yol Koşusu bugün yapıldı.

11 Kasım 2022 Cuma 20:58
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15 Kasım Cumhuriyet Yol Koşusu yapıldı



Küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılan yarışlar sonunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Küçük kızlarda Yakın Doğu İlkokulu, küçük erkeklerde Özgürlük İlkokulu takım sıralamasında birinci olurken, yıldız kızlarda Levent Kolej, yıldız erkeklerde Atleks Sanverler Ortaokulu, genç kızlarda Yakın Doğu Koleji ve genç erkeklerde Anafartalar Lisesi birinci olma başarısı gösterdi. Büyük kadınlarda Yağmur Bozoğlan, büyük erkeklerde ise Hakan Tazegül 8 kilometrelik mesafede birinci olurken Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ise büyük erkekler takım sıralamasında birinci oldu.

Küçük Kızlar (800 metre)

1.Sezgin Şeren (Mehmetçik İlkokulu) 3:03

2.Eylem Nur Demir (Gönyeli İlkokulu) 3:12

3.Elisa Uçar (Yakın Doğu İlkokulu) 3:14

Küçük Erkekler (1000 metre)

1. Eymen Tak (Özgürlük İlkokulu) 3:10

2.Gleb Yurchenko (Doğa Koleji Girne) 3:11

3.İrfan Cincioğlu (Eşref Bitlis İlkokulu) 3:14

Yıldız Kızlar (1500 metre)

1.Ada Kafa (İskele Evkaf TMK) 5:46

2.Günay Akgür (Levent Kolej) 5:56

3.Cisem Cüneyt (Levent Kolej) 5:56

Yıldız Erkekler (2000 Metre)

1.Ömer Faruk Yılmaz (Oğuz Veli Ortaokulu) 7:17

2. Ferhat Kerten (Şehit Turgut Ortaokulu) 7:19

3. Mikhail Khomyshin (Doğa Koleji Girne) 7:20

Genç Kızlar (2000 Metre)

1. Ayşe Akmandor (Güzelyurt Kurtuluş Lisesi) 8:40

2. Nilgün Akbulut (Yakın Doğu Koleji) 9:13

3. Hazal Aki (Güzelyurt Kurtuluş Lisesi) 9:15

Genç Erkekler (3000 Metre)

1. Salih Ünveren (Yakın Doğu Koleji) 9:24

2. Erdem Yıldırım (Anafartalar Lisesi) 9:29

3. Aygün Tosun (Güzelyurt Kurtuluş Lisesi) 9:31

Büyük Kadınlar (8 Kilometre)

1. Yağmur Bozoğlan - 0:34.40

2. Evelyn Dolores Gedi - 0:39.45

3. Şifa Selçuklu - 0:39.59

Büyük Erkekler (8 Kilometre)

1. Hakan Tazegül - 0:27.06

2. Veli Atikoğlu - 0:27.12

3. Eser Kurt - 0:27.24

Takım Sıralaması

Küçük Kızlar

1. Yakın Doğu İlkokulu

2. Dikmen İlkokulu

3. Gönyeli İlkokulu

Küçük Erkekler

1. Özgürlük İlkokulu

2. Yakın Doğu İlkokulu

3. Doğa Koleji Girne

Yıldız Kızlar

1. Levent Kolej

2. ŞTO

3. Oğuz Veli Ortaokulu

Yıldız Erkekler

1. Atleks Sanverler Ortaokulu

2. Yakın Doğu Koleji

3. ŞTO

Genç Kızlar

1. Yakın Doğu Koleji

2. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi

3. Güzelyurt Kurtuluş Lisesi 20

Genç Erkekler

1. Anafartalar Lisesi

2. Güzelyurt Kurtuluş Lisesi

3. Polatpaşa Lisesi

Büyük Erkekler

Anahtar Kelimeler:
15 KasımCumhuriyet Yol Koşusu
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