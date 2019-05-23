15 yaşında Olimpiyat şampiyonu 22 yaşında emekli oldu

Litvanyalı yüzücü Ruta Meilutyte, sürpriz bir karara imza atarak 22 yaşında emekliliğini açıkladı. 2012 yılında düzenlenen Londra Olimpiyatları’nda kadınlar 100 metre kurbağalamada, henüz 15 yaşındayken şampiyonluğa ulaşan Ruta Meilutyte, girdiği 3 doping testinden geçemediği için emekli olmaya karar verdiğini söyledi.

Eskiu Ruta Meilutyte, aldığı karar sonrası yaptığı konuşmada, spor yerine derslerine ve diğer ilgi alanlarına ağırlık vereceğini söyledi. Bugüne kadar kendisini tamamen yüzmeye verdiğini belirten Ruta Meilutyte, emekliliğinden sonra daha basit şeyler yapmak, büyümek ve dünyayı daha iyi şekilde anlamak istediğini ifade etti.

2012 Londra Olimpiyatları’nda kadınlar 100 metre kurbağalamada şampiyon olan Ruta Meilutyte, bir yıl sonra Barcelona’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda da 50 ve 100 metre kurbağalamada dünya rekoru kırmıştı.