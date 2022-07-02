2 Temmuz 2022 / Maç takvimi

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

13:30 Kusatsu - Albirex Niigata Japonya J2 Ligi Bilyoner TV

14:00 Seongnam - Gangwon Güney Kore K-League Bilyoner TV

14:00 Gimpo - Gwangju Güney Kore 2.Ligi Bilyoner TV

15:00 Almere - AZ Alkmaar Hazırlık Maçı AZ Alkmaar Youtube

15:00 Feyenoord - Kopenhag Hazırlık MaçıFeyenoord Youtube

15:00 Roda - Anderlecht Hazırlık Maçı Anderlecht Youtube

15:00 Sion - Dinamo Kiev Hazırlık Maçı Dinamo TV Youtube

15:00 Honka - Mariehamn Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

16:00 PSV - Cercle Brugge Hazırlık Maçı PSV Eindhoven Youtube

16:00 Bobingen - Stuttgart Hazırlık Maçı VfB Stuttgart Youtube

16:00 Gaziantep FK - Orenburg Hazırlık Maçı Yayın yok

16:00 Jonava - Suduva Litvanya A Lyga Bilyoner TV

16:00 AIK Stockholm - Mjallby İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

16:00 Dalkurd - Landskrona İsveç Superettan Bilyoner TV

16:00 Östersunds - Utsiktens İsveç Superettan Bilyoner TV

16:30 Salzburg - Olympiakos Hazırlık Maçı Salzburg Youtube

16:30 Club Brugge - Beerschot Hazırlık Maçı Club Brugge Youtube

17:00 Bolnisi - Telavi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

17:00 Samgurali - Lokomotif Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

17:00 Belshina - Arsenal Dzyarzhynsk Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV

17:00 AZ Alkmaar - Zwolle Hazırlık Maçı AZ Alkmaar Youtube

17:00 Jerv - Haugesund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

17:00 Belshina - Arsenal Dzyarzhynsk Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV

17:00 Londrina - CSA Brezilya Serie B Bilyoner TV

17:00 HJK Helsinki - KuPS Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

17:00 Oulu - VPS Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

18:00 Banga - FK Panevezys Litvanya A Lyga Bilyoner TV

18:00 Östers - Skövde İsveç Superettan Bilyoner TV

18:00 Lahti - Inter Turku Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

18:30 Helsingborg - Kalmar İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

19:00 Dinamo Minsk - Isloch Minsk Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV

19:00 Bohemians 1905 - KS Crocovia Hazırlık Maçı StarMedia TV Youtube

19:00 Odds BK - Bodo Glimt Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

19:00 Dinamo Minsk - Isloch Minsk Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV

19:30 Fenerbahçe - Partizan Hazırlık Maçı TRT Spor

20:00 Riteriai - Kauno Zalgiris Litvanya A Lyga Bilyoner TV

21:45 Sligo Rovers - Shelbourne İrlanda Premier Ligi Bilyoner TV

22:00 Palestino - Union Espanola Şili Primera Ligi Bilyoner TV

22:00 Ituano - Criciuma Brezilya Serie B Bilyoner TV

22:30 Fluminense - Corinthians Brezilya Serie A Bilyoner TV

22:30 Juventude - Atletico Mineiro Brezilya Serie A Bilyoner TV