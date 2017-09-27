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20 dolarlık şikeyi beceremediler

Afrika'da Malawi'de oynanan alt lig maçında hakemler 20 dolar karşılığında şike teklifini kabul etti. Ama maç 1-1 bitti.

27 Eylül 2017 Çarşamba 14:34
20 dolarlık şikeyi beceremediler

Afrika'nın güneyinde bulunan Malawi'de komedi filmlerine esin kaynağı olabilecek bir şike skandalı yaşandı.

ESPN'in haberine göre dört hakem, alt liglerde yer alan Nchalo United ve Chitiba United arasındaki kupa maçında hakem Aziz Nyirenda, yardımcıları Limbani Chisambi ve Stephano Gomani ile dördüncü hakem Jimmy Phiri, Nchalo United'ın kazanması için 20 dolar aldı. Ancak maç 1-1 sona erdi. Parayı verdiği öne sürülen Nchalo United, penaltılarla elendi.

Maç istenildiği gibi sona ermeyince şike parasını geri isteyenlere hakemler aralarında sadece 15 dolar toplayabildiler. Bunun üzerine Nchalo yetkilileri şikayette bulununca olay açığa çıktı.

Maç istenildiği gibi sona ermeyince şike parasını geri isteyenlere hakemler aralarında sadece 15 dolar toplayabildiler. Bunun üzerine Nchalo yetkilileri şikayette bulununca olay açığa çıktı.

Nchalo United takımının dosyası hakkında ise nenüz karar verilmedi.

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