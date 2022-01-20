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20 Ocak 1989 Samsunspor otobüs kazası

Dünyada ve Türk futbolunda birçok üzücü olay yaşanmıştır. Yakın zamanda kaybettiğimiz Konyasporlu Ahmet Çalık, geçtimiz yıllarda Brezilya takımı Chapecoense’nın yaşadığı uçak kazası ve buna benzer üzücü birçok olay. Tarihte bugün ise 20 Ocak 1989’da Samsunspor talihsiz bir otobüs kazası geçirdi. Kazada oyuncular ve teknik ekipten 5 kişi yaşamını yitirdi.

20 Ocak 2022 Perşembe 13:53
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20 Ocak 1989 Samsunspor otobüs kazası
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Samsunspor futbol takımının 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazası, Türk futbol tarihinin kara sayfaları arasında yer aldı. Sezonun ikinci devresinde Malatyaspor deplasmanına giden Samsunspor futbol takımının bulunduğu otobüs, Havza ilçesinde kamyon ile çarpıştı. Kazada teknik direktör Nuri Asan ile futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomic ve otobüs şoförü Asım Özkan yaşamını yitirdi.

KAZADAN SONRA SAMSUNSPOR’UN RENKLERİNE SİYAH DA EKLENDİ

Kuruluşundan itibaren renkleri kırmızı ve beyaz olan Samsunspor, bir süre sonra kaybettiği isimlerin anısına siyah rengi de kırmızı ile beyazın yanına ekledi.

ONUR ŞAMPİYONU

Trafik kazasından dolayı Samsunspor 1988-89 sezonuna devam edemedi, sezonun sonuna dek tüm maçlarda hükmen 3-0 mağlup sayıldı Ancak federasyon tarafından sağlanan özel statü ile ligde bırakıldı ve o sezon ligin "Onur Şampiyonu" ilan edildi.

METE ADANIR KABRİ BAŞINDA ANILDI

Samsunspor’da futbol oynadığı dönemde deplasman gidişi yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren Mete Adanır, 33’üncü ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Lefkoşa Mezarlığı’ndaki anma törenine, Mete Adanır’ın kardeşi Eralp Adanır, yakın arkadaşları ve futbol camiasından bazı isimlerin yanı sıra Samsunspor’un Kıbrıs’taki  temsilcisi Umut Eminoğlu da katıldı.

Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu anma töreninde yaptığı konuşmada, inşasına yeni başlanan kulüp binasında Mete Adanır köşesinin de hazırlanacağını belirtti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise, Adanır'ın anısının turnuvalarda yaşatılması beklentisine vurgu yaptı.

Anma töreni dua okunmasıyla sona erdi.

Dönemin Türkiye Birinci Ligi’ndeki “Futbol Elçisi” olan ve KKTC’yi başarıyla temsil eden Mete Adanır, 20 Ocak 1989’da takımıyla Samsun’dan Malatya deplasmanına giderken, kafileyi taşıyan otobüsün Havza yakınlarında geçirdiği trafik kazasında 27 yaşında hayatını kaybetmişti.

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