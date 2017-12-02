Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103559
ALTIN
161.147
DOLAR
3.9142
STERLİN
5.2721
EURO
4.6657
iPhone'dan "kıl çıktı" diye parasını geri aldı
iPhone'dan "kıl çıktı" diye parasını...
Kadın ve erkek cinsellikte de farklı!
Kadın ve erkek cinsellikte de...
Adet görmek duyma yetisini etkiliyor
Adet döneminde daha az duyarsınız!
Kadınlar ve erkekler olaylara farklı bakıyor
Kadınlar ve erkekler olaylara farklı...
"Aşkın gözü bilimsel olarak da körmüş"
"Aşkın gözü bilimsel olarak da...

2018 FIFA Dünya Kupası grupları belli oldu

FIFA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu.

02 Aralık 2017 Cumartesi 10:26
2018 FIFA Dünya Kupası grupları belli oldu
banner10

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 FIFA Dünya Kupası kura çekimi yapıldı. Kura çekimi Kremlin Sarayı'nda gerçekleşti. Turnuvadaki 8 grupta yer alacak ülkeler belli oldu.

FIFA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu. 

A Grubu: Rusya, Uruguay, Mısır, Suudi Arabistan

B Grubu: Portekiz, İspanya, Fas, İran

C Grubu: Fransa, Avusturalya, Peru, Danimarka

D Grubu: Arjantin, İzlanda, Hırvatistan, Nijerya

​E Grubu: Brezilya, İsviçre, Costa Rica, Sırbistan

F Grubu: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore

G Grubu: Belçika, Panama, Tunus, İngiltere

H Grubu: Japonya, Polonya, Senegal, Kolombiya

PUTİN: BAŞLAMASINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ

Çekilişin açılış konuşmasını yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, turnuvaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşayacaklarını söyledi. 2018 Dünya Kupası'nı sabırsızlıkla beklediklerini kaydeden Putin, Rusya'nın üst düzey bir turnuva gerçekleştireceğini vurguladı. Putin, "Futbol Rusya'nın tamamında sevilen bir spor. Bazı Rus futbolcular dünya futbol tarihine adını yazdırdı. Taraftarların Rusya'daki şampiyonada unutulmaz izlenimler elde edeceğinden eminim. Dünyanın önde gelen futbolcularının ustalıklarını sergileyebilmesi, gerçek futbolu sahaya yansıtabilmesi için en üst seviyede bir organizasyon gerçekleştireceğiz" dedi. Kura çekimine katılan Pele, Maradona, Ronaldo ve Ronaldinho gibi isimlerin de yer aldığı dünyaca ünlü yıldızlara seslenen Putin, "Rusya'da farklı kuşaklar sizleri biliyor ve siz kesinlikle örnek kişilersiniz. Futbol, bugün ülkemizde sizlerin sayesinde bu kadar popüler. Sizin gibi parlak, yetenekli ve kendini spora fedakar adamış kişiler sayesinde Rusya'da üç milyon kişi futbolla aktif olarak uğraşıyor" ifadelerini kullandı.

Açılış gecesine pek çok ünlü eski futbolcu katılırken, Brezilya'nın efsane oyuncularından Cafu, sahne arkasından bir fotoğraf paylaştı.

Putin'in ardından söz alan FIFA Başkanı Gianni Infantino da "Rusya'ya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve turnuvayı gelmiş geçmiş en iyi Dünya Kupası yapmak için çalışan tüm gönüllülere" teşekkür etti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samuel, Yakın Doğu’da
Samuel, Yakın Doğu’da
Çetinkaya pes etmiyor: 2-1
Çetinkaya pes etmiyor: 2-1
Fenerbahçe’de Mehmet Ekici için flaş karar!
Fenerbahçe’de Mehmet Ekici için flaş karar!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim