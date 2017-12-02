2018 FIFA Dünya Kupası grupları belli oldu

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 FIFA Dünya Kupası kura çekimi yapıldı. Kura çekimi Kremlin Sarayı'nda gerçekleşti. Turnuvadaki 8 grupta yer alacak ülkeler belli oldu.

FIFA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu.

A Grubu: Rusya, Uruguay, Mısır, Suudi Arabistan

B Grubu: Portekiz, İspanya, Fas, İran

C Grubu: Fransa, Avusturalya, Peru, Danimarka

D Grubu: Arjantin, İzlanda, Hırvatistan, Nijerya

​E Grubu: Brezilya, İsviçre, Costa Rica, Sırbistan

F Grubu: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore

G Grubu: Belçika, Panama, Tunus, İngiltere

H Grubu: Japonya, Polonya, Senegal, Kolombiya

PUTİN: BAŞLAMASINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ

Çekilişin açılış konuşmasını yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, turnuvaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşayacaklarını söyledi. 2018 Dünya Kupası'nı sabırsızlıkla beklediklerini kaydeden Putin, Rusya'nın üst düzey bir turnuva gerçekleştireceğini vurguladı. Putin, "Futbol Rusya'nın tamamında sevilen bir spor. Bazı Rus futbolcular dünya futbol tarihine adını yazdırdı. Taraftarların Rusya'daki şampiyonada unutulmaz izlenimler elde edeceğinden eminim. Dünyanın önde gelen futbolcularının ustalıklarını sergileyebilmesi, gerçek futbolu sahaya yansıtabilmesi için en üst seviyede bir organizasyon gerçekleştireceğiz" dedi. Kura çekimine katılan Pele, Maradona, Ronaldo ve Ronaldinho gibi isimlerin de yer aldığı dünyaca ünlü yıldızlara seslenen Putin, "Rusya'da farklı kuşaklar sizleri biliyor ve siz kesinlikle örnek kişilersiniz. Futbol, bugün ülkemizde sizlerin sayesinde bu kadar popüler. Sizin gibi parlak, yetenekli ve kendini spora fedakar adamış kişiler sayesinde Rusya'da üç milyon kişi futbolla aktif olarak uğraşıyor" ifadelerini kullandı.

Açılış gecesine pek çok ünlü eski futbolcu katılırken, Brezilya'nın efsane oyuncularından Cafu, sahne arkasından bir fotoğraf paylaştı.

Putin'in ardından söz alan FIFA Başkanı Gianni Infantino da "Rusya'ya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve turnuvayı gelmiş geçmiş en iyi Dünya Kupası yapmak için çalışan tüm gönüllülere" teşekkür etti.