2022 Dünya Kupası hangi stadyumlarda oynanacak?

AÇILIŞTA DÜNYAYI SELAMLAYACAK: AL BAYT STADI

Katar ile Ekvador arasında 20 Kasım'da oynanacak açılış maçında dünyayı selamlayacak Al Bayt Stadı, bölgedeki halk tarafından yüzyıllardır kullanılan "bayt al sha'ar" çadırlarından esinlenilerek tasarlandı.

Katar'ın küçük bir kenti olan Al Khor'da inşa edilen ve bir yarı final maçına ev sahipliği yapacak stadın kapasitesi kupa sonrasında değişmeyecek.

ULUSLARARASI HALİFE STADI

1976 yılında yapılan Katar spor tarihinin simge yapısı Uluslararası Halife Stadı, 2011'de Asya Kupası finali, 2019'da Dünya Atletizm Şampiyonası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası başta olmak üzere çok sayıda önemli organizasyona ev sahipliği yaptı.

40 bin kişilik kapasitesiyle bu kez Dünya Kupası heyecanına ortak olmaya hazırlanan stadın önemli özelliklerinden biri içinde yer alan 3-2-1 müzesi.

Müzede, Pele, Maradona ve Lionel Messi'nin de aralarında bulunduğu dünya futbolunun efsane isimlerinin imzaladığı hatıra eşyaları ziyaretçileri bekliyor.

TARAFTARLAR KLİMALI YOLLARLA ULAŞACAK: AHMED BİN ALİ STADI

Yerel kültür ve geleneklerden esinlenilerek tasarlanan Ahmed Bin Ali Stadı, mimarisinde çevresindeki kum tepelerini yansıtan cepheleri ve ülkenin farklı özelliklerini tasvir eden geometrik desenleri barındırıyor.

40 bin kişi kapasiteli stadyum Doha'ya 20 kilometre uzaklıkta.

Stadyumun 2015 yılında aynı yerde olan stadyum yıkılarak üzerine inşa edilmiş. Kullanılan malzemeleirn yüzde 80'i yıkılan stadyuma ait.

Stadyumda oynanacak ilk maç 21 Kasım tarihinde ABD iel Galler arasında.

TAMAMEN SÖKÜLEBİLİR İLK DÜNYA KUPASI STADI: 974

Katar'ın denizcilik ve ticaret mirasından esinlenerek tasarlanan Stat 974, kupa tarihinin ilk sökülebilir stadı olmasıyla da tarihe geçti.

40 bin kişilik stada ismini veren 974 rakamı, hem Katar'ın uluslararası arama kodu hem de inşaatı sırasında kullanılan nakliye konteynırlarının tam sayısı.

Stadyum Doha'nın merkezine 10 kilometre uzaklıkta. Stadyum 974 tamamen nakliye konteynerlerinden ve modüle rçelikten inşa edilmiş, tamamen demonte kapalı bir stadyum.

Stadyumdaki ilk maç 22 Kasım tarihinde Meksika-Polonya mücadelesi.

BALIKÇILIK VE İNCİ DALIŞI GEÇMİŞİNİ YANSITIYOR: AL JANOUB STADI

Başkent Doha'ya 20 kilometreden az bir mesafede yer alan fütüristik Al Janoub Stadı, 2016 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü mimar Zaha Hadid tarafından tasarlandı.

Çizgileri, yine Hadid'in tasarladığı ve 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda su sporlarına ev sahipliği yapan Aquatics Center'ı anımsatan stadın kapasitesi 40 bin kişi.

ŞAMPİYONU BELİRLEYECEK STAT: LUSAİL

Karakteristik ışık ve gölge etkileşiminden ilham alınarak tasarlanan Lusail, 80 bin kişilik kapasitesiyle Katar'daki en büyük stat olmasının yanı sıra, perdenin kapanacağı maça da ev sahipliği yapacak.

Stadın cephesi ise bölgede medeniyetin yükselişi sırasında günlük hayatta kullanılan eşyaların ya da el işi sanat eserlerinin üzerindeki karmaşık motifleri yansıtıyor.

"GAHFİYA" ESİN KAYNAĞI OLDU: AL THUMAMA STADI

Doha'nın güneyinde yer alan 40 bin kişilik stat, bölgedeki erkeklerin başlıklarını yerinde tutmak için kullandıkları "Gahfiya"dan esinlenerek tasarlandı.

Stadın üst iki katının sökülerek kapasitesinin turnuvadan sonra 20 bine düşürülmesi öngörülüyor.

Stadyumdaki ilk maç 21 Kasım tarihinde Senegal ile Hollanda arasında oynanacak.

GÜNEŞ HAREKET ETTİKÇE RENK DEĞİŞTİRİYOR: EDUCATİON CİTY STADI

Al Rayyan kentinde bulunan ve metroyla gidilebilen Education City Stadı, cephesindeki elmas benzeri geometrik desenler oluşturan üçgenler sayesinde güneş hareket ettikçe renk değiştirme özelliğiyle öne çıkıyor.

Üniversiteler, yeşil alanlar ve yüksek teknolojili tesislerle çevrili stat, Dünya Kupası sonrasında toplumun ve kampüsün ihtiyaçlarına hizmet vermeye devam edecek.

Stadyumdaki ilk mücadele 22 Kasım tarihinde Danimarka ile Tunus arasında oynanacak.