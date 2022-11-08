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2022 Dünya Kupası hangi stadyumlarda oynanacak?

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda kullanılacak 8 stat, birbirinden farklı özellikleriyle futbolseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

08 Kasım 2022 Salı 20:49
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2022 Dünya Kupası hangi stadyumlarda oynanacak?



AÇILIŞTA DÜNYAYI SELAMLAYACAK: AL BAYT STADI

Katar ile Ekvador arasında 20 Kasım'da oynanacak açılış maçında dünyayı selamlayacak Al Bayt Stadı, bölgedeki halk tarafından yüzyıllardır kullanılan "bayt al sha'ar" çadırlarından esinlenilerek tasarlandı. 

Katar'ın küçük bir kenti olan Al Khor'da inşa edilen ve bir yarı final maçına ev sahipliği yapacak stadın kapasitesi kupa sonrasında değişmeyecek.

2022 Katar Dünya Kupası bu stadyumlarda oynanacak - 4

2022 Katar Dünya Kupası bu stadyumlarda oynanacak - 5

2022 Katar Dünya Kupası bu stadyumlarda oynanacak - 6

ULUSLARARASI HALİFE STADI

1976 yılında yapılan Katar spor tarihinin simge yapısı Uluslararası Halife Stadı, 2011'de Asya Kupası finali, 2019'da Dünya Atletizm Şampiyonası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası başta olmak üzere çok sayıda önemli organizasyona ev sahipliği yaptı.

2022 Katar Dünya Kupası bu stadyumlarda oynanacak - 7

40 bin kişilik kapasitesiyle bu kez Dünya Kupası heyecanına ortak olmaya hazırlanan stadın önemli özelliklerinden biri içinde yer alan 3-2-1 müzesi.

2022 Katar Dünya Kupası bu stadyumlarda oynanacak - 8

Müzede, Pele, Maradona ve Lionel Messi'nin de aralarında bulunduğu dünya futbolunun efsane isimlerinin imzaladığı hatıra eşyaları ziyaretçileri bekliyor.

2022 Katar Dünya Kupası bu stadyumlarda oynanacak - 9

2022 Katar Dünya Kupası bu stadyumlarda oynanacak - 10

2022 Katar Dünya Kupası bu stadyumlarda oynanacak - 11

TARAFTARLAR KLİMALI YOLLARLA ULAŞACAK: AHMED BİN ALİ STADI

Yerel kültür ve geleneklerden esinlenilerek tasarlanan Ahmed Bin Ali Stadı, mimarisinde çevresindeki kum tepelerini yansıtan cepheleri ve ülkenin farklı özelliklerini tasvir eden geometrik desenleri barındırıyor.

2022 Katar Dünya Kupası bu stadyumlarda oynanacak - 12

40 bin kişi kapasiteli stadyum Doha'ya 20 kilometre uzaklıkta.

2022 Katar Dünya Kupası bu stadyumlarda oynanacak - 13

Stadyumun 2015 yılında aynı yerde olan stadyum yıkılarak üzerine inşa edilmiş. Kullanılan malzemeleirn yüzde 80'i yıkılan stadyuma ait.

2022 Katar Dünya Kupası bu stadyumlarda oynanacak - 14

Stadyumda oynanacak ilk maç 21 Kasım tarihinde ABD iel Galler arasında.

2022 Katar Dünya Kupası bu stadyumlarda oynanacak - 15

2022 Katar Dünya Kupası bu stadyumlarda oynanacak - 16

TAMAMEN SÖKÜLEBİLİR İLK DÜNYA KUPASI STADI: 974

Katar'ın denizcilik ve ticaret mirasından esinlenerek tasarlanan Stat 974, kupa tarihinin ilk sökülebilir stadı olmasıyla da tarihe geçti.

2022 Katar Dünya Kupası bu stadyumlarda oynanacak - 17

40 bin kişilik stada ismini veren 974 rakamı, hem Katar'ın uluslararası arama kodu hem de inşaatı sırasında kullanılan nakliye konteynırlarının tam sayısı.

2022 Katar Dünya Kupası bu stadyumlarda oynanacak - 18

Stadyum Doha'nın merkezine 10 kilometre uzaklıkta. Stadyum 974 tamamen nakliye konteynerlerinden ve modüle rçelikten inşa edilmiş, tamamen demonte kapalı bir stadyum.

2022 Katar Dünya Kupası bu stadyumlarda oynanacak - 19

Stadyumdaki ilk maç 22 Kasım  tarihinde Meksika-Polonya mücadelesi.

2022 Katar Dünya Kupası bu stadyumlarda oynanacak - 20

2022 Katar Dünya Kupası bu stadyumlarda oynanacak - 21

BALIKÇILIK VE İNCİ DALIŞI GEÇMİŞİNİ YANSITIYOR: AL JANOUB STADI

Başkent Doha'ya 20 kilometreden az bir mesafede yer alan fütüristik Al Janoub Stadı, 2016 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü mimar Zaha Hadid tarafından tasarlandı.

2022 Katar Dünya Kupası bu stadyumlarda oynanacak - 22

Çizgileri, yine Hadid'in tasarladığı ve 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda su sporlarına ev sahipliği yapan Aquatics Center'ı anımsatan stadın kapasitesi 40 bin kişi.

2022 Katar Dünya Kupası bu stadyumlarda oynanacak - 23

2022 Katar Dünya Kupası bu stadyumlarda oynanacak - 24

2022 Katar Dünya Kupası bu stadyumlarda oynanacak - 25

ŞAMPİYONU BELİRLEYECEK STAT: LUSAİL

Karakteristik ışık ve gölge etkileşiminden ilham alınarak tasarlanan Lusail, 80 bin kişilik kapasitesiyle Katar'daki en büyük stat olmasının yanı sıra, perdenin kapanacağı maça da ev sahipliği yapacak.

2022 Katar Dünya Kupası bu stadyumlarda oynanacak - 26

Stadın cephesi ise bölgede medeniyetin yükselişi sırasında günlük hayatta kullanılan eşyaların ya da el işi sanat eserlerinin üzerindeki karmaşık motifleri yansıtıyor.

2022 Katar Dünya Kupası bu stadyumlarda oynanacak - 27

2022 Katar Dünya Kupası bu stadyumlarda oynanacak - 28

2022 Katar Dünya Kupası bu stadyumlarda oynanacak - 29

"GAHFİYA" ESİN KAYNAĞI OLDU: AL THUMAMA STADI

Doha'nın güneyinde yer alan 40 bin kişilik stat, bölgedeki erkeklerin başlıklarını yerinde tutmak için kullandıkları "Gahfiya"dan esinlenerek tasarlandı.

2022 Katar Dünya Kupası bu stadyumlarda oynanacak - 30

Stadın üst iki katının sökülerek kapasitesinin turnuvadan sonra 20 bine düşürülmesi öngörülüyor.

2022 Katar Dünya Kupası bu stadyumlarda oynanacak - 31

Stadyumdaki ilk maç 21 Kasım tarihinde Senegal ile Hollanda arasında oynanacak.

2022 Katar Dünya Kupası bu stadyumlarda oynanacak - 32

2022 Katar Dünya Kupası bu stadyumlarda oynanacak - 33

GÜNEŞ HAREKET ETTİKÇE RENK DEĞİŞTİRİYOR: EDUCATİON CİTY STADI

Al Rayyan kentinde bulunan ve metroyla gidilebilen Education City Stadı, cephesindeki elmas benzeri geometrik desenler oluşturan üçgenler sayesinde güneş hareket ettikçe renk değiştirme özelliğiyle öne çıkıyor.

2022 Katar Dünya Kupası bu stadyumlarda oynanacak - 34

Üniversiteler, yeşil alanlar ve yüksek teknolojili tesislerle çevrili stat, Dünya Kupası sonrasında toplumun ve kampüsün ihtiyaçlarına hizmet vermeye devam edecek.

2022 Katar Dünya Kupası bu stadyumlarda oynanacak - 35

Stadyumdaki ilk mücadele 22 Kasım tarihinde Danimarka ile Tunus arasında oynanacak.

Anahtar Kelimeler:
KatarSporMaç
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