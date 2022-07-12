2022 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

2022 Dünya Kupası grupları
Eleme maçlarının ardından 2022 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanan takımlar belli oldu.İşte mücadele edecek takımlar ve gruplar;
A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador
B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna
C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya
E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda
F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana