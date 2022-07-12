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2022 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

Büyük bir merakla ve heyecanla beklenen 2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak? İşte detaylar..

12 Temmuz 2022 Salı 15:57
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2022 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
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2022 Dünya Kupası grupları

Eleme maçlarının ardından 2022 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanan takımlar belli oldu.İşte mücadele edecek takımlar ve gruplar;

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

Anahtar Kelimeler:
2022 Dünya KupasıSpor
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