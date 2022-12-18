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2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon Arjantin

2022 FIFA Dünya Kupası'nı, normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona eren finalde, Fransa'yı penaltı atışlarıyla yenen Arjantin kazandı.

18 Aralık 2022 Pazar 19:55
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2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon Arjantin



Dünya Kupası 2022 Katar'da Messi'li Arjantin ile Mbappe'li Fransa karşı karşıya geldi.

Dünya Kupası'nda 2'şer kez şampiyonlukları bulunan Arjantin ve Fransa 3. yıldızı takmak için ter döktü.

Paris Saint-Germain'den takım arkadaşı Messi ve Mbappe bu finalde gol krallığı yarışı verdi.

Karşılaşma Fransa'nın müthiş geri dönüşle 2-0'dan 2-2'yi yakalamasıyla uzatmalara gitti.

Uzatmalarda Arjantin Messi ile skoru 3-2'ye getirdi.

118'de hattrick yapan Mbappe 3-3'le yeniden skoru eşitledi.

Finalde başka gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı sonuçlarında rakibine üstünlük sağlayan Arjantin Dünya Kupası 2022'nin şampiyonu oldu.

Son Güncelleme: 18.12.2022 21:02
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