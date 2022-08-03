2030 Dünya Kupası için dört ülkeden başvuru

Dört Güney Amerika ülkesi, 2030 Dünya Kupası'nı düzenleyebilmek için resmen aday oldu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Başkanı Alejandro Dominguez, Uruguay'ın başkenti Montevideo'da düzenlendiği basın toplantısında, söz konusu başvurunun yapıldığını belirterek, "Kıtamız için bir rüyayı gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

Uruguay'ın, 1930 yılında düzenlenen ilk Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığını ve turnuvayı kazandığını belirten Dominguez, "Bu turnuva, 100 yaşına tarihinde sadece bir kez gelecek. Bu fırsat, iyi değerlendirilmeli ve Dünya Kupası yeniden evine dönmeli." açıklamasında bulundu.

2024'te belli olacak

Bu yıl Katar'ın, 2026'da Kanada, Meksika ve ABD'nin ortak düzenleyeceği Dünya Kupası'na 2030'da ev sahipliği yapacak ülke veya ülkelerin, 2024'te duyurulması bekleniyor.

İspanya ile Portekiz, 2030'daki turnuvayı ortaklaşa düzenlemek için daha önceden başvuruda bulunmuştu.