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2030 Dünya Kupası için dört ülkeden başvuru

2030 FIFA Dünya Kupası'na ortaklaşa ev sahipliği yapmak için Arjantin, Uruguay, Şili ve Paraguay resmi başvuruda bulundu.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 23:19
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2030 Dünya Kupası için dört ülkeden başvuru
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Dört Güney Amerika ülkesi, 2030 Dünya Kupası'nı düzenleyebilmek için resmen aday oldu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Başkanı Alejandro Dominguez, Uruguay'ın başkenti Montevideo'da düzenlendiği basın toplantısında, söz konusu başvurunun yapıldığını belirterek, "Kıtamız için bir rüyayı gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

Uruguay'ın, 1930 yılında düzenlenen ilk Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığını ve turnuvayı kazandığını belirten Dominguez, "Bu turnuva, 100 yaşına tarihinde sadece bir kez gelecek. Bu fırsat, iyi değerlendirilmeli ve Dünya Kupası yeniden evine dönmeli." açıklamasında bulundu.

2024'te belli olacak

Bu yıl Katar'ın, 2026'da Kanada, Meksika ve ABD'nin ortak düzenleyeceği Dünya Kupası'na 2030'da ev sahipliği yapacak ülke veya ülkelerin, 2024'te duyurulması bekleniyor.

İspanya ile Portekiz, 2030'daki turnuvayı ortaklaşa düzenlemek için daha önceden başvuruda bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
2030 FIFA Dünya KupasıSpor
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