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27 Aralık Atatürk koşuları Güzelyurt’ta yapıldı

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Kurtuluş Savaşı döneminde Atatürk’ün Ankara’ya ayak bastığı gün olarak kutlanan ve her yıl bu günün anısına düzenlenen Atatürk koşuları Güzelyurt’ta da yapıldı...

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:12
27 Aralık Atatürk koşuları Güzelyurt’ta yapıldı
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Kurtuluş Savaşı döneminde Atatürk’ün Ankara’ya ayak bastığı gün olarak kutlanan ve her yıl bu günün anısına düzenlenen Atatürk koşuları Güzelyurt’ta da yapıldı. 27 Aralık Atatürk koşuları Güzelyurt’ta da yapıldı.

Koşular öncesinde Atatürk Anıtı Önü’nde tören düzenlendi.Tören, çelenklerin Anıta konulmasıyla başladı.Ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende daha Güzelyurt Kurtuluş Lisesi Tarih Öğretmeni Mehmet Karamanoğlu’nun, kaymakamlık adına günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Karamanoğlu, Kurtuluş Savaşı hakkında bilgi vererek, Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı’nı en iyi Ankara’dan yönetebileceğini bildiğini ve Ankara’nın milli mücadeleye başkentlik yaptığını anlattı.

Törende son olarak Başhakem Mehmet Şekerli tarafından müsabaka ve ilgili mevzuat hakkında bilgi verildi ve ardından koşulara geçildi.

Koşular, ilkokul kız 800 m ve erkek 1000 m, ortaokul kız 1500 m ve erkek 2000m, lise kız 2000m ve erkek 3000 m ile büyükler 5000 m olmak üzere 7 kategoride yapıldı.

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