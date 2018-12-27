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27 Aralık Atatürk Koşusu İskele’de de düzenlendi

27 Aralık Atatürk koşusu İskele’de altı kategoride düzenlendi.

27 Aralık 2018 Perşembe 16:11
27 Aralık Atatürk Koşusu İskele’de de düzenlendi


İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, koşu öncesi Atatürk Büstüne çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı okundu.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER: 

İskele’deki koşuda dereceye girenler şöyle:

Minik Kızlar: 1. Yazen Seven- 2.Hanife Çakmak- 3.Melisa Altıoğlu
Minik Erkekler: 1. Hüseyin A. Alanlı- 2. Adil İlkhan- 3. Rasim Çalış
Yıldız Kızlar: 1.Hatice Kübra Gezer - 2. Nur Çalış- 3. Şerife Işık
Yıldız Erkekler: 1.Murat Gör- 2. Ahmet Havutçu- 3. İmran Aslan
Genç Kızlar: 1.Duygu Ağcabay - 2. Melisa Aylanç - 3. Nisanur Çalışkan 

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Genç Erkekler: 1. Mustafa Özalp- 2. Hasan Akdeniz- 3. Egemen Seyhan

OKULLAR SIRALAMASI:

Minik Kızlar: 1. Şht. İlker Karter İlkokulu- 2. Yenierenköy İlkokulu- 3. Yedikonuk İlkokulu
Minik Erkekler: 1. Şht. İlker Karter İlkokulu - 2. Dipkarpaz İlkokulu- 3. Ziyamet İlkokulu
Yıldız Kızlar: 1. Bekirpaşa Lisesi- 2. Erenköy Lisesi- 3. Mehmetçik Ortaokulu
Yıldız Erkekler: 1. Polatpaşa Lisesi- 2. Bekirpaşa Lisesi- 3. Mehmetçik Ortaokulu
Genç Kızlar: 1. Bekirpaşa Lisesi- 2. Polatpaşa Lisesi- 3. Erenköy Lisesi
Genç Erkekler: 1.Erenköy Lisesi- 2. Cumhuriyet Lisesi- 3. Karpaz Meslek Lisesi

Etkinliğe, İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
27 Aralık Atatürk KoşusuİskeleHaberGündemKıbrıs
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