27 Aralık Atatürk Koşusu İskele’de de düzenlendi



İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, koşu öncesi Atatürk Büstüne çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı okundu.



DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER:



İskele’deki koşuda dereceye girenler şöyle:



Minik Kızlar: 1. Yazen Seven- 2.Hanife Çakmak- 3.Melisa Altıoğlu

Minik Erkekler: 1. Hüseyin A. Alanlı- 2. Adil İlkhan- 3. Rasim Çalış

Yıldız Kızlar: 1.Hatice Kübra Gezer - 2. Nur Çalış- 3. Şerife Işık

Yıldız Erkekler: 1.Murat Gör- 2. Ahmet Havutçu- 3. İmran Aslan

Genç Kızlar: 1.Duygu Ağcabay - 2. Melisa Aylanç - 3. Nisanur Çalışkan



Genç Erkekler: 1. Mustafa Özalp- 2. Hasan Akdeniz- 3. Egemen SeyhanMinik Kızlar: 1. Şht. İlker Karter İlkokulu- 2. Yenierenköy İlkokulu- 3. Yedikonuk İlkokuluMinik Erkekler: 1. Şht. İlker Karter İlkokulu - 2. Dipkarpaz İlkokulu- 3. Ziyamet İlkokuluYıldız Kızlar: 1. Bekirpaşa Lisesi- 2. Erenköy Lisesi- 3. Mehmetçik OrtaokuluYıldız Erkekler: 1. Polatpaşa Lisesi- 2. Bekirpaşa Lisesi- 3. Mehmetçik OrtaokuluGenç Kızlar: 1. Bekirpaşa Lisesi- 2. Polatpaşa Lisesi- 3. Erenköy LisesiGenç Erkekler: 1.Erenköy Lisesi- 2. Cumhuriyet Lisesi- 3. Karpaz Meslek LisesiEtkinliğe, İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da katıldı.