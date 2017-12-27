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27 Aralık Atatürk Koşusu İskele’de yapıldı

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27 Aralık Atatürk Koşusu İskele’de 6 kategoride yapıldı...

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:52
27 Aralık Atatürk Koşusu İskele’de yapıldı
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Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 27 Aralık Atatürk Koşusu, İskele’de de yapıldı. İskele Kaymakamı Kemal Yılmaz ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından startı verilen koşular, farklı noktalardan başlayıp İskele Ecevit Meydanı’nda son buldu.

Minik Kız (800 m.), Minik Erkek (1000 m.), Yıldız Kız (1500 m.), Yıldız Erkek (2000 m.), Genç Kız (2000m.) ve Genç Erkek (3000 m.) olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen koşular, Bekirpaşa Lisesi Müdürü Ergin Ersoy’un tüm okullar adına Atatürk büstüne çelenk koymasıyla başladı, saygı duruşu ve istiklal marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

İskele Ecevit meydanında son bulan koşularda başarılı olan sporculara kupaları ve madalyaları; İskele Kaymakamı Kemal Yılmaz, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Müdür Vekili Tahir Musalar ve törene katılan müdür ile öğretmenler tarafından verildi.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER: 

Minik Kızlar: 1. Aylin Hacıhasanoğlu - 2.Elif Çetindağ - 3.Çilem Altıoğlu

Minik Erkekler: 1. Ali S. Alkoçoğlu - 2. Adil İlkan - 3. Efe Korkmaz

Yıldız Kızlar: 1.Hatice Kübra Gezer - 2. Nur Çalış- 3. Simge Ağcabay

Yıldız Erkekler: 1.Hasan E. Akdeniz - 2. Arda Gece - 3. Uğur Ertem

Genç Kızlar: 1. Melisa Aylanç - 2. Duygu Ağcabay - 3. Şafak Oy 

Genç Erkekler: 1. Mustafa Özalp - 2. Berk Kaya - 3. Erkal Ekşi

OKULLAR SIRALAMASI:

Minik Kızlar: 1. Yenierenköy İlkokulu - 2. Şht. İlker Karter İlkokulu - 3. Yedikonuk İlkokulu

Minik Erkekler: 1. Yenierenköy İlkokulu - 2. Ziyamet İlkokulu - 3. Şht. İlker Karter İlkokulu

Yıldız Kızlar: 1. Bekirpaşa Lisesi - 2. Polatpaşa Lisesi - 3. Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu

Yıldız Erkekler: 1. Bekirpaşa Lisesi - 2. Polatpaşa Lisesi - 3. Erenköy Lisesi

Genç Kızlar: 1. Bekirpaşa Lisesi - 2. Polatpaşa Lisesi - 3. Cumhuriyet Lisesi

Genç Erkekler: 1.İskele Ticaret Lisesi - 2. Bekirpaşa Lisesi - 3. Cumhuriyet Lisesi 

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