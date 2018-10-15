3 sporcumuzdan 3 Balkan şampiyonluğu

2018 World Fitness Federations WFF Fit Kids Balkan Şampiyonası Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapıldı.

KKTC Fitness Federations NEV Fitnes Milli Takım sporcularının katıldığı yarışmada 5 ülkeden toplam 108 sporcu yarıştı.

Şampiyonaya 3 farklı kategoride 3 sporcu ile katılan ekibimiz ülkemize 3 şampiyonluk kazandırdı.

8 Yaş Pro Kategorisi’nde İrem Kadan, 9 Yaş Pro Kategorisi’nde Almira Akacan ve 10 Yaş Pro Kategorisi’nde Ayten Öztümen Balkan Şampiyonu olarak ülkemizi başarı ile temsil ettiler.

Yarışmada Federasyon Başkanı Ali Dahlameroğlu ve Uluslararası hakem/Antrenör Neval Çelebioğlu Akgürgen hakem olarak görev aldılar.

Çocuklarımız ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil ederek

Uluslararası Balkan Şampiyonası’na adlarını altın harflerle yazdırdılar.

Şampiyonada elde ettiğimiz dereceler şöyle:

8 Yaş Pro Kategorisi

İrem Kadan (Balkan Şampiyonu)

9 Yaş Pro Kategorisi’nde

Almira Akacan (Balkan Şampiyonu)

10 Yaş Pro Kategorisi

Ayten Öztümen (Balkan Şampiyonu)