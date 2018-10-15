3 sporcumuzdan 3 Balkan şampiyonluğu

2018 World Fitness Federations WFF Fit Kids Balkan Şampiyonası Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapıldı.
KKTC Fitness Federations NEV Fitnes Milli Takım sporcularının katıldığı yarışmada 5 ülkeden toplam 108 sporcu yarıştı.
Şampiyonaya 3 farklı kategoride 3 sporcu ile katılan ekibimiz ülkemize 3 şampiyonluk kazandırdı.
8 Yaş Pro Kategorisi’nde İrem Kadan, 9 Yaş Pro Kategorisi’nde Almira Akacan ve 10 Yaş Pro Kategorisi’nde Ayten Öztümen Balkan Şampiyonu olarak ülkemizi başarı ile temsil ettiler.
Yarışmada Federasyon Başkanı Ali Dahlameroğlu ve Uluslararası hakem/Antrenör Neval Çelebioğlu Akgürgen hakem olarak görev aldılar.
Çocuklarımız ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil ederek
Uluslararası Balkan Şampiyonası’na adlarını altın harflerle yazdırdılar.
Şampiyonada elde ettiğimiz dereceler şöyle:
8 Yaş Pro Kategorisi
İrem Kadan (Balkan Şampiyonu)
9 Yaş Pro Kategorisi’nde
Almira Akacan (Balkan Şampiyonu)
10 Yaş Pro Kategorisi
Ayten Öztümen (Balkan Şampiyonu)
BRTK