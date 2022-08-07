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3 Turnuva 3 Kupa

Arenden ard arda 3.sampiyonluk.

07 Ağustos 2022 Pazar 14:17
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3 Turnuva 3 Kupa
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Belçika'nın Hasselt kentinde düzenlenen 14 yaş tenniseurope kategori 1 turnuvasında partneri Anton Kartsev ile Şampiyonluğa ulaşarak Kategori 1 gibi üst seviye bir turnuvada ilk şampiyonluğuna ulaştı. Turnuvada teklerde ilk tur ukraynali rakibi Vladamir Revenko yu 7-6 6-2 lik skorla gecip turnuvanin 7 numarali seri başı İspanyol rakibi Valentin Gonzalez e 6-1/6-1 kaybederek elendi. Çiftler kategorisine Rus partneri Anton Kartsev ile ilk tur Thomas Lefrank/Joachim Walker i 6-1/6-3, çeyrek finalde Pim Degraff/Roberto Perez i 7-5 6-3, yari finalde Mikael Avanesyan/Andreas Messis i 7-5/3-6/10-7, finalde Marat Salbiev/Savva Rybkin i 1-6/7-6/10-8 yenerek sampiyonluga ulaştı. Aren Baybars yarin Almanya'da düzenlenecek olan Tenniseurope 14 yaş kategori 2 Judeng Cup i oynayip 4 haftalık turunu tamamlayacaktır.

Anahtar Kelimeler:
şampiyonlukSpor
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