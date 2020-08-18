58. KİCKBOKSTA BAŞARILI OLANLAR AÇIKLANDI

58. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 9 Ağustos 2020, Pazar günü, federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında ve Federasyon Antrenman salonunda yapıldı. Kuşak sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 93 sporcu başarılı olarak terfi etti.



Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;

SARI KUŞAK

Ali Orhan Körler

Nejdet Güler

Ege Dal

Ada Başpınar

Ayşenur Ekiz

Ozan Özkan

Baybars Özcömert

Yaman Saif

Osama Dahkl

Damla Yıldırım

Göksel Giyiner

Emre Elvansoy

Yunus Koruk

Azat Hocamkuluyev

Baburhan Karyagdyev

Ali Şevket Koç

Mustafa Dokuzoğlu

Hasan Kınay

Abdullah Çebi

İsmail Hakkı Çebi

İbrahim Çebi

Caner Necatigil

İsmail Cem Azak

SARI YEŞİL KUŞAK

Ayşegül Karakeçi

YEŞİL KUŞAK

Matina Jasmi

Hayat Memiş

Diana Baltayev

Rustam Baltayev

Eylül Kaşkan

Egemen Bayram

Mehmet Efe Özakdenizli

Mesut Kural

A. Yakup Karahan

Akan Yorulmaz

Atilla Atalay ergin

Mustafa Alp

Mert Şehirli

Onur Demirel

Meryem Çakmak

Mervan Göl

YEŞİL MAVİ KUŞAK



Ata Kontosoğlu

Ömer tuzluca

Oğuzhan Ekici

Kardelen Domrul

Batuhan Cerit

Mehmet S. Çangar

MAVİ KUŞAK



Sude Hepbilgin

Atakan Umut Başpınar

Yusuf Rabiah

Muhsin Karamano

Özgür Kuşcu

Yusuf Karahan

Kadir Taliman

Taşkın Ercantan

Ahmet Özer Şehireli

Tuana Şehirli

Recep Ersen

Berefin Kaya

Yıldız Açilova

Alex Aksu

Aydın aksu

Mehmet Korkmaz

Hüseyin Barut

Meryem Gedeş

Osman Yiğit İlhan

Bade Gülenoğlu

MAVİ TURUNCU KUŞAK

Yiğit Özer

Belgin Irmak Biçer

Öykü Deniz Biçer

Mehmet Altınöz

Arda Domrul

TURUNCU KUŞAK

Bensu Özaydın

Radiye Güler

Ali İhsan Güler

Efe Yetimoğlu

İlksu Torun

Ali Tunçkaya

Buket Buse Gökboğa

Sulay Tunçkaya

Birkan Kızılkaya

Diran Sanıvar

Gazanfer Tütüncü

TURUNCU-KAHVERENGİ KUŞAK



Armağan Ege Mavşan

KAHVERENGİ KUŞAK



Merthan Ozan

Mehmet Nedir Güler

Osman Buğra Erkoç

Atakan Zorba

Emine Göçer

Bartu Ceylangüden

Hatice Erdem

Yalın Yücener

Meryem Arslan

Denis Burçel



