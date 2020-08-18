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58. KİCKBOKSTA BAŞARILI OLANLAR AÇIKLANDI

58. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 9 Ağustos 2020, Pazar günü, federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında ve Federasyon Antrenman salonunda yapıldı.

18 Ağustos 2020 Salı 09:52
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58. KİCKBOKSTA BAŞARILI OLANLAR AÇIKLANDI

58. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 9 Ağustos 2020, Pazar günü, federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında ve Federasyon Antrenman salonunda yapıldı. Kuşak sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 93 sporcu başarılı olarak terfi etti. 
 

Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir; 

SARI KUŞAK

Ali Orhan Körler
Nejdet Güler
Ege Dal
Ada Başpınar
Ayşenur Ekiz
Ozan Özkan
Baybars Özcömert
Yaman Saif
Osama Dahkl
Damla Yıldırım
Göksel Giyiner
Emre Elvansoy
Yunus Koruk
Azat Hocamkuluyev
Baburhan Karyagdyev
Ali Şevket Koç
Mustafa Dokuzoğlu
Hasan Kınay
Abdullah Çebi
İsmail Hakkı Çebi
İbrahim Çebi
Caner Necatigil
İsmail Cem Azak

SARI YEŞİL KUŞAK

Ayşegül Karakeçi

YEŞİL KUŞAK

Matina Jasmi
Hayat Memiş
Diana Baltayev
Rustam Baltayev
Eylül Kaşkan
Egemen Bayram
Mehmet Efe Özakdenizli
Mesut Kural
A. Yakup Karahan
Akan Yorulmaz
Atilla Atalay ergin
Mustafa Alp
Mert Şehirli
Onur Demirel
Meryem Çakmak
Mervan Göl

YEŞİL MAVİ KUŞAK
 
Ata Kontosoğlu
 Ömer tuzluca
 Oğuzhan Ekici
 Kardelen Domrul
 Batuhan Cerit
 Mehmet S. Çangar

MAVİ KUŞAK
  
Sude Hepbilgin
 Atakan Umut Başpınar
  Yusuf Rabiah
  Muhsin Karamano
  Özgür Kuşcu
  Yusuf Karahan
  Kadir Taliman
  Taşkın Ercantan
  Ahmet Özer Şehireli
Tuana Şehirli
Recep Ersen
Berefin Kaya
Yıldız Açilova
Alex Aksu
Aydın aksu
Mehmet Korkmaz
Hüseyin Barut 
Meryem Gedeş
Osman Yiğit İlhan
Bade Gülenoğlu

MAVİ TURUNCU KUŞAK

Yiğit Özer
Belgin Irmak Biçer
Öykü Deniz Biçer
Mehmet Altınöz
Arda Domrul
TURUNCU KUŞAK

Bensu Özaydın
Radiye Güler
Ali İhsan Güler
Efe Yetimoğlu
İlksu Torun
Ali Tunçkaya
Buket Buse Gökboğa
Sulay Tunçkaya
Birkan Kızılkaya
Diran Sanıvar
Gazanfer Tütüncü 

TURUNCU-KAHVERENGİ KUŞAK
  
Armağan Ege Mavşan

KAHVERENGİ KUŞAK
  
Merthan Ozan
  Mehmet Nedir Güler
  Osman Buğra Erkoç
  Atakan Zorba
  Emine Göçer
  Bartu Ceylangüden
  Hatice Erdem
  Yalın Yücener
  Meryem Arslan
Denis Burçel

     
  

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