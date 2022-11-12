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7 gollü gövde gösterisi!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda her iki takım taraftarlarının da büyük ilgi gösterdiği müsabakada kazanan taraf 7-0'lık skorla Galatasaray oldu. Rakibine adeta gol olup yağan sarı - kırmızılılar, lider Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indirerek Dünya Kupası arasına girdi. İşte maçtan detaylar...

12 Kasım 2022 Cumartesi 21:50
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7 gollü gövde gösterisi!



Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada sarı - kırmızılılar, rakibine karşı adeta bir gövde gösterisinde bulundu. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı 2-1'le geçen Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasından ise 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 14, 59 ve 86. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu, 45.dakikada penaltıdan Mauro Icardi, 45+4. dakikada kendi kalesine Ndayishimiye, 65. dakikada Dries Mertens ve 88. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti.


Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 27'ye yükseltti ve lider Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indirerek Dünya Kupası arasına 2. sırada girdi. Üst üste ikinci kez puan kaybı yaşayan Başakşehir ise 24 puanla 4. sırada yer aldı.

Galatasaray, Dünya Kupası'nın ardından İstanbulspor'u konuk edecek. Başakşehir ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.

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