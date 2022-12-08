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9 yaşındaki Yiğit yoğun bakımda

Rize'de üzerine kale direğinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel'in tedavisi sürüyor.

08 Aralık 2022 Perşembe 16:41
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9 yaşındaki Yiğit yoğun bakımda



Rize’de, antrenman sırasında arkadaşının asıldığı kale direği üzerine devrilen, Çaykur Rizespor altyapı takım futbolcusu 9 yaşındaki Yiğit Demirel ağır yaralandı.

Olay Çaykur Rizespor Altyapı Tesislerindeki antrenman sahasında meydana geldi. Antrenman öncesi sahada oynayan çocuklardan biri kale direğine asıldı. Bu sırada devrilen kale direğinin altında kalan Yiğit Demirel (9) ağır yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Sağlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tutulan Yiğit Demirel’in hayati tehlikesi devam ediyor.

Kanamanın devam etmesi nedeniyle ameliyata alınmadığı ve kafatasında kırık olduğu belirtilen Demirel’in ailesi, yakınları ve Çaykur Rizespor Kulübü yöneticileri bekleyişlerini sürdürüyor.

Yiğit Demirel’in sağlık durumunu Çaykur Rizespor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt de yakından takip ediyor. Öte yandan Yiğit Demirel’in bu yaz Çaykur Rizespor altyapısına seçildiği ve çalışmalara 2 ay önce başladığı öğrenildi.

Yiğit Demirel, bir antrenman öncesinde çektiği videoda kulüp görevlisinin sorularını yanıtlayarak amcasına selam gönderiyor. Görüntüde “Kaç yaşındasın?” sorusuna “9”, “Hangi takımda oynuyorsun?” sorusuna “Çaykur Rizespor” diye cevap veren Yiğit Demirel, amcasına el sallıyor.

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