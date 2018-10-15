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A Milli Takım, grup liderliği şansını kaybetti

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup mücadelesinde Rusya'ya 2-0 mağlup oldu ve grubunda lider olma şansını kaybetti.

15 Ekim 2018 Pazartesi 21:09
A Milli Takım, grup liderliği şansını kaybetti

Soçi'de oynanan karşılaşmanın ilk bölümünde Hakan Çalhanoğlu ile rakip defansı eksik yakalayan Türkiye, yıldız ismin pas vermekte gecikmesi nedeniyle pozisyonu kullanamadı.

GOLÜ FENERBAHÇE OYUNCUSU ATTI

Ardından 20. dakikada Rusya'nın kullandığı kornerde arka direkte Georgi Dzhikia'nın şutunda top direkten döndü ancak Fenerbahçe'de de form giyen Roman Neustadter topu boş kaleye gönderip takımını öne geçirdi. Başarılı defans oyuncusu böylece milli formayla ilk golüne imza atmış oldu.

Maçın genelinde pek varlık gösteremeyen Türkiye karşısında Rusya, 78'de Cheryshev ile 2. golü buldu. Dünya Kupası'nın yıldızları arasında yer alan Cheryshev sol kanattan gelen pasa net bir vuruş yaparak farkı ikiye çıkardı.

TÜRKİYE 3 PUANDA KALDI

Karşılamada başka gol olmadı ve Rusya mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Böylece Rusya 7 puana yükselirken, Türkiye 3 puanda kalarak son maçlar öncesinde liderlik şansını kaybetti.

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