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A Milli Takımın aday kadrosu açıklandı

UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ve Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Takımın aday kadrosu açıklandı.

28 Ağustos 2020 Cuma 16:42
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A Milli Takımın aday kadrosu açıklandı

Fenerbahçe’nin yeni transfer Mert Hakan Yandaş ve Hollanda'nın Feyenoord takımında oynayan Orkun Kökçü, ilk kez Ay-Yıldızlı formaya davet aldı.

A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ve 6 Eylül'de deplasmanda Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş ve Feyenoord’da forma giyen Orkun Kökçü ilk kez A Milli Takım’a davet edildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır

Defanslar: Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Çetin, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım

Orta Sahalar: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç

Forvetler: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman

Anahtar Kelimeler:
A Milli Takımı
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