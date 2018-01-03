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Abia Ozanköy’de

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Süper Lig’de ara transfer dönemin başlaması ile takımlar yerli ve yabancı transferleri sonuçlandırmaya başladı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 15:23
Abia Ozanköy’de
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Havadis Spor'dan Hüseyin Köprülü'nün haberine göre, Süper Lig’de ara transfer dönemin başlaması ile takımlar yerli ve yabancı transferleri sonuçlandırmaya başladı. Girne bölgesi takımlarından Ozanköy serbest durumda olan Israel Iffeny Abia ile anlaşma imzalayarak takımını güçlendirdi.

Binatlı ve Yalova’da oynamıştı

Daha önce Yalova ve Binatlı formaları giyen Abia’nın, son olarak Binatlı’nın yabancı oyuncu tercihinin dışında kalması ile lisansı iptal olmuştu.

Ara tramsfer döneminde takımların ilgilendiği isimlerden biri olan Abia için Ozanköy devreye girerek bu transferi bitirdi.

Abia’nın yarın ülkemizde olması bekleniyor.

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