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Abramovich niyeti bozdu!

Göztepe'de başkanlığı bırakan ancak kulübün büyük hisselerini elinde bulunduran Mehmet Sepil, Rus milyarder Roman Abramovich ile görüşmelere başladı. Geçtiğimiz günlerde Abramovich'in yatının Bodrum'a gelmesi bu dedikoduları güçlendirmişti. Rusya'nın Ukraynayı işgali dolayısıyla İngiltere'de sahip olduğu Chelsea'yi satışa çıkartmak zorunda kalan Abramovich, Türkiye'den bir takım alarak hayallerini burada gerçekleştirme planları yapıyor. İşte detaylar...

23 Mart 2022 Çarşamba 15:12
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Abramovich niyeti bozdu!
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe'de hareketli günler yaşanıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından futbol dünyasında yer yerinden oynadı... UEFA'nın aldığı ilk kararla Rus takımlarına büyük yaptırımlar uygulandı. Chelsea'nin sahibi Abramovich de bunlardan nasibini aldı... Putin ile yakın dostluğu ile bilinen Rus milyarder Abramovich'in İngiltere'ye girişi yasaklandı. Sahibi olduğu Chelsea'yi satışa çıkartmak zorunda kalan Abramovich, gözünü Türkiye'ye dikti...

ANKARA'YA GİDEREK ÇALIŞMA YAPILDI

Son olarak başkanlığı bıraktığını duyuran Mehmet Sepil'in Rus milyarder Roman Abramovich ile resmi görüşmelere başladığı ortaya çıktı. Fanatik'in haberine göre; Abramovich'in bir Türk iş insanı aracılığıyla Sepil’le temasta olduğu öğrenildi. Her iki tarafın da profesyonellerinin piyasa değerlendirmesi yaptığı, Sepil’in dün Ankara’ya giderek bu konu özelinde birçok çalışma yaptığı belirtildi.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME YAPILACAK

Ünlü iş insanı Abramovich’in temsilcisi ile Sepil ve yöneticilerinin birkaç gün içerisinde yüz yüze bir görüşme yapacağı belirtildi. Mehmet Sepil, Göztepe'de başkanlığı bıraktığını ancak sezon sonuna kadar takıma yükümlülüklerini yerine getireceğini açıklamıştı. Şirket kulübü olan Göztepe'de Mehmet Sepil, kulüp hisselerinin büyük çoğunluğunu elinde bulunduruyor.

"YENİ MANCHESTER CITY"

Göztepe taraftarı bu haberin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada büyük sevinç yaşadı. "Yeni Manchester City" lakabıyla andıkları Göztepe'nin daha başarılı olacağına inanan taraftarlar büyük bir heyecan ile bu olayın gerçekleşmesini bekliyor. Bazı taraftarlar da yabancı bir iş insanına Türk takımının satılmasını doğru bulmuyor...

ROMAN ABRAMOVIC'İN MAL VARLIĞI NEDİR?

Roman Abramovic, 'Eclipse' (165 m) adında dünyanın en büyük yatına sahip. 'The Bandit' adlı 30 kişilik yemek salonu, lavaboları, altın kaplamalı mutfağı olan Boeing 767 jeti bulunuyor. Ayrıca iki adet helikoptere sahip.

Başta 'Maybach' limuzin olmak üzere hepsi zırhlı olan otomobil filosuna sahip olmasının yanı sıra Londra'da Eaton Meydanı'nda 6 katlı bir evi var. Ayrıca Moskova, Cote d'Azur, İspanya ve İsrail gibi ülkelerde çok sayıda mülkleri var.

2005 yılında Londra'da açık artırmayla satışa çıkan İtalya'nın Toskana bölgesindeki San Miniato kasabası yakınlarında bulunan 850 gramlık trüf siyah mantarı, 28 bin pound'a satın aldı.

Son Güncelleme: 23.03.2022 16:24
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