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Adana Demirspor geri döndü

Adana Demirspor, 3-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.

21 Eylül 2021 Salı 22:27
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Adana Demirspor geri döndü

Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor’u konuk etti.

Vodafone Park’ta oynanan maçı Ali Palabıyık yönetti.

Mücadele, 3-3’lük eşitlikle noktalandı.

Siyah-beyazlı ekip, 20’de Montero’nun kafa golüyle skorda üstünlüğü yakaladı.

İlk yarının son anlarında Josef’in ceza sahasına gönderdiği topta kaleci Ferhat boşa çıktı ve fark 2’ye çıktı.

İkinci devreye de etkili başlayan Beşiktaş, 52’de Rıdvan’la durumu 3-0’a getirdi.

Bu golden 8 dakika sonra serbest vuruşta topun başına geçen Vargas, farkı 2’ye indirdi.

79. dakikada Mario Balotelli, sert bir vuruşla skoru 3-2 yaptı.

90+7. dakikada kornerde oluşan karambolde son teması yapan Assombalonga durumu 3-3'e getirdi.

Bu sonuçla Beşiktaş 14 puana ulaşırken, Adana Demirspor 6 puana yükseldi.

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