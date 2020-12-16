Adana Demirspor Trabzonspor'u penaltılarla eledi

Trabzonspor'un gollerini 55. ve 90. dakikalarda Vitor Hugo kaydetti.
Adana Demirspor'un gollerini ise 47. dakikada Yunus Akgün ile 79. dakikada Mehmet Akyüz attı.
90+9. dakikada Trabzonspor'da Lewis Baker penaltı kaçırdı.
90+8. dakikada Adana Demirspor'da Khadim Rassoul ikinci sarı karttan kırmızı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İki takım uzatmalarda da eşitliği bozamadı ve maç penaltılara gitti.
Geçen sezon finalde Aytemiz Alanyaspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getiren bordo-mavililer, bu sezon kupadaki ilk karşılaşmasını kazanarak adını son 16 takım arasına yazdırmak istiyor.