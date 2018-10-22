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Afrodisia 2018 nefesleri kesti

Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği “Magic Touch Afrodisia Cyprus Ralli-Raid 2018” offroad yarışı zorlu 4 günün ardından tamamlandı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 12:04
Afrodisia 2018 nefesleri kesti

Ralli, Raid ve Macera kategorilerinde birinciler belirlenirken yarış sonunda ödül töreninde dereceye girenlere kupaları verildi.

Kyrenia Off Raod Derneği (KYOFF) tarafından bu yıl beşinci kez organize edilen “Magic Touch Afrodisia Cyprus Rally-Raid 2018” dün geçilen 2 etap sonrası tamamlandı. İlk gün Yusuf Hüdan Seyirci Özel Etabı ile başlayan yarışın ikinci gününde ekipler Karpaz yarım adası bölgesinde mücadele ettiler.

Üçüncü gün İskele sınırüstü, Geçitkale ve Akdoğan bölgeleri arasında hazırlanan 5 etapta sürerken, dün (21 Ekim 2018) ekipler Akdeniz bölgesinde 50 kilometrelik etabın ardından yeniden Yusuf Hüdan Seyirci Özel Etabı’nı geçerek finiş gördüler. Yaklaşık 300 kilometrelik özel etap ve toplamı 700 kilometre olan 4 günün ardından Ralli, Raid ve Macera kategorilerinde birinciler belirlendi.

Yarışın ikinci gününde ralli kategorisi liderliğine yükselen Soyer Arseven-Hasan Reyhan ikilisi yarışı kazanmayı başarırken, Türkiye’den yarışa katılan Mert Becce-Tuvana Sayar ikilisi ikinci olan ekip oldular. 4 ekip arasında çok büyük çekişmeye sahne olan podyum mücadelesinde sadece 6.4 saniye farkla Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi üçüncü olurken, 26 saniye farkla Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi podyumu kaçıran ekip oldular. Ekiplerin yön bulma becerisine dayalı ve organizasyon tarafından verilen güzergahı en az hata ile tamamlamaya dayalı olan raid kategorisinde ise son gün sonunda elde edilen derecelerle Levent Sönmez-Yakup Yücel ikilisi ilk sıraya yerleşen ekip oldular. Onları Gökhan Onurlu-Efe Özhakkı ikilisi takip ederken, büyük çekişmeye sahne olan üçüncülük mücadelesinde galip ayrılan ekip Muzaffer Yemen-Mustafa Yemen ikilisi oldu. Verilen güzergahı, verilen hız ortalamasıyla geçmeye çalışarak ideal süreye yaklaşmaya dayalı olan macera kategorisi UTV sınıfında ise Edim Macila-Eser Harper ikilisi birinci, ATV sınıfında Sona Singh birinci ve motosiklet sınıfında Özmert Ersin birinci oldular.

Yarış sonunda Magic Plus önünde yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupaları Magic Touch Direktörleri Özlem Özbekoğlu Eminoğlu ile Mehmet Eminoğlu, KYOFF Başkanı Hakan Denizalp, KKOK Başkanı Zeki Topcu, Başbakan Tufan Erhürman’ın özel kalem müdürü Mustafa Ergüven tarafından takdim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kyrenia Offroad DerneğiMagic Touch Afrodisia Cyprus Ralli-Raid 2018Offroad YarışıHaberSpor
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