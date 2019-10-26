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Afrodisia’da final günü

26 Ekim 2019 Cumartesi 09:57
Afrodisia’da final günü

Kyrenia Offroad Derneği tarafından bu yıl altıncı kez organize edilen “Afrodisia Cyprus Offroad Rally-Raid”in ilk iki günü tamamlandı. İki uzun etabın ardından organizasyon bugün Girne’de ki seyirci etabı ile tamamlanacak

İlk kez 2014 yılında yapılan ve ülkemizin en büyük motorsporları organizasyonlarından biri olan Afrodisia Rally-Raid, bu yıl altıncı kez yapılıyor. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde organize edilen ve 3 gün boyunca etaplarda sürecek olan yarışın ikinci günü dün geçilen 3 uzun etabın ardından tamamlandı. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünde yapılan yarış Kaplıca’da kurulan kamp alanından başladı. Çatalköy, Karaağaç ve Alagadi bölgelerinde geçilen ilk etabın ardından ikinci etap Büyükkonuk, Ergazi, Kantara ve Mersinlik bölgelerinde yapıldı.

Günün son etabı ise Mallıköy, Bahçeler, Beşparmak dağı ve Tirmen ormanlarından geçti. Toplamı yaklaşık 150 kilometre olan 3 etabın ardından ekipler Kaplıca’ya dönerek günü tamamladılar. Zorlu mücadelenin ralli kategorisinde Soyer Arseven-Hasan Reyhan ikilisi liderliğe yükselmeyi başardı. Liderliği uzun süre koruyan Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi günü ikinci sırada tamamlarken ilk gün olduğu gini ikinci günün de üçüncüsü Şefik Uzun-Ertunç Çapun ikilisi oldu. Raid ve Macera kategorilerinde resmi olmayan sonuçlara göre ikinci günün birincisi Hüseyin Uğur Dinçler-Yakup Yücel ikilisi oldu. Onları Mustafa Fırat Gümüş-Kader Hacıabitoğlu ikilisi takip ederken günün üçüncüsü Üstün Dedeoğlu-Ayşe Yolum ikilisi oldu. Macera kategorisinde de resmi olmayan sonuçlara göre Iraz Tuğberk-Özmert Ersin ikilisi yine ilk sıradaydı. İkinci ATV ile yarışan Sona Singh olurken günün üçüncüsü bir diğer ATV sürücüsü İbrahim Kara oldu.

Baştaşlar Girne Özel Seyirci Etabı bugün geçilecek

Yarışın son günü olan bugün 2 uzun etap geçildikten sonra seyirciler için Girne çevre yolu üzerinde hazırlanan Baştaşlar Construction Seyirci Özel Etabı geçilecek. 17.00’de Girne Amerikan Üniversitesi’nin güneyinde, Girne çevre yolunun üst kısmında hazırlanan etapta Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu sporcuları da start alacak. Etabın ardından bu akşam yine Atatürk büstü önünde finiş ve ödül töreni yapılacak.

BRTK

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Kyrenia Offroad DerneğiAfrodisia Cyprus Offroad Rally-RaidGirneHaberGündemKıbrısSpor
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