Ahmet Can ile yollar ayrıldı

BRT Spor'un haberine göre, Süper Lig’in ilk devresinde beklediği puanları toplayamayarak ligin alt sıralarında kalan G.Gücü, 2.devre için kararlar almaya devam ediyor. Önce Çağatay ile bağlarını koparan G.Gücü yönetimi, aldığı bir kararla Ahmet Can Tokmak ile de bağlarını kopardı. Geçtiğimiz gün Ahmet Can Tokmak ile bir görüşme gerçekleştiren G.Gücü yönetimi, Ahmet Can’ın performansından memnun olmadığını ve bu şekilde devam edemeyeceklerini kendisine iletmesinden sonra karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıkları öğrenildi. Ahmet Can Tokmak’ın anlaşacağı kulübe de kendisini şartlar uygun olduğu takdirde verecekleri de aktarıldı.

Çağatay Ozanköy yolunda

Ligin son iki haftasında kadro dışı bırakılan Çağatay Gürler’in ise Ozanköy ile görüştüğü ve ilerleyen günlerde bu takıma transfer olabileceği gelen bilgiler arasında.