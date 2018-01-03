Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116691
ALTIN
159.231
DOLAR
3.7595
STERLİN
5.0972
EURO
4.5185
Emzirme dönemindeki anneler dikkat!
Emzirme dönemindeki anneler dikkat!
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu
Dizginlenmeyen iştahın nedeni ne?
Dizginlenmeyen iştahın nedeni ne?
Grip olan anne adaylarına ipuçları!
Grip olan anne adaylarına ipuçları!
Reflüsü olanlar nasıl diş fırçası kullanmalı?
Reflüsü olanlar nasıl diş fırçası...
banner37
banner34

Ahmet Can ile yollar ayrıldı

banner35

Gençlik Gücü Yönetimi Ahmet Can Tokmak ile bağlarını kopardı ve karşılıklı anlaşarak istediği takıma verilebileceği konusunda anlaşmaya vardı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:13
Ahmet Can ile yollar ayrıldı
banner10

BRT Spor'un haberine göre, Süper Lig’in ilk devresinde beklediği puanları toplayamayarak ligin alt sıralarında kalan G.Gücü, 2.devre için kararlar almaya devam ediyor. Önce Çağatay ile bağlarını koparan G.Gücü yönetimi, aldığı bir kararla Ahmet Can Tokmak ile de bağlarını kopardı. Geçtiğimiz gün Ahmet Can Tokmak ile bir görüşme gerçekleştiren G.Gücü yönetimi, Ahmet Can’ın performansından memnun olmadığını ve bu şekilde devam edemeyeceklerini kendisine iletmesinden sonra karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıkları öğrenildi. Ahmet Can Tokmak’ın anlaşacağı kulübe de kendisini şartlar uygun olduğu takdirde verecekleri de aktarıldı.

Çağatay Ozanköy yolunda

Ligin son iki haftasında kadro dışı bırakılan Çağatay Gürler’in ise Ozanköy ile görüştüğü ve ilerleyen günlerde bu takıma transfer olabileceği gelen bilgiler arasında.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abia Ozanköy’de
Abia Ozanköy’de
Tolgay Arslan'a da talip çıktı
Tolgay Arslan'a da talip çıktı
Topaloğlu’nun yerine Ertürk
Topaloğlu’nun yerine Ertürk

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim