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Ahmet Nur Çebi'den veryansın

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2021 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. "Sağlığımı, sıhhatimi ve hayatımı Beşiktaş için ortaya koydum" diyen Çebi, "Beşiktaş için gerekirse hapis yatarım" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın eski başkanı Yıldırım Demirören'le görüştüklerini belirten Çebi, Demirören'in siyah-beyazlı kulübe verdiği zarardan daha fazlasını bağış yapacağını vurguladı.

04 Eylül 2021 Cumartesi 15:53
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Ahmet Nur Çebi'den veryansın

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2021 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Abdullah Avcı ve Yıldırım Demirören'le çarpıcı sözler söyleyen Çebi, siyah-beyazlı kulüp için her şeyi yapacağının altını çizdi.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından satır başları:

"KOLUMUZ KIRILDI, ACIYA SIZIYA RAĞMEN YİNE BEŞİKTAŞ'A HİZMET ETTİK"

"Kolumuz kırıldı, acıya sızıya rağmen yine Beşiktaş'a hizmet ettik. Sağlığımı, sıhhatimi ve hayatımı Beşiktaş için ortaya koydum. Hayatımı Beşiktaş için ortaya koydum ve koymaya devam edeceğim. Son 10 yıllık raporu genel kurulda paylaşacağız. Genel kurul ne isterse yapılır. Beşiktaş için gerekirse hapis yatarım.

"HALA GÖNDEREMEDİĞİMİZ FUTBOLCULARIMIZ VAR"

Bütçeniz 65 milyon euro, limitiniz 30 milyon euro. Hala gönderemediğimiz futbolcularımız var. Adamın maliyeti 20 milyon avro olmuş, 'Gideceğim.' diyor, son gün gitmiyor. Sen buradan 4 milyon avro maaş alırken sana birisi 400 bin avro veriyor. Önce bir utan.

"NİYETLERİ BELLİ, HAKEMLERİ BASKI ALTINA ALMAK"

Jaap Uilenberg, Sergen Hocamızın hareketlerini gündeme getirmeye çalışmış! Gitsin Almanya'da konuşsun bakalım, sana bunu yaptırıyorlar mı?! MHK'ye sesleniyorum, böyle isim vererek açıklama yapamazsınız. İkaz ediyorum, bir kere daha yaparsanız, bu şekilde cevap vermeyeceğiz. Niyetleri belli, hakemleri baskı altına almak. Geçen sene de yaptılar, başaramadılar. Yine başaramayacaklar.

"AİLEMİN GELECEĞİNİ ORTAYA KOYDUM"

Borçlar artıyor, bu faizlerle bu iş sıkıntı. Yılda 600 Milyon TL faiz ödüyoruz. Faaliyetlerimizi mi yapacağız, faiz mi ödeyeceğiz. Bunları anlattık. Artık mütevazi olmayacağım. Bir buçuk sene geçti. Sayın Cumhurbaşkanı'na gittim ve anlattım. 'Sürekli geliyorsunuz' dedi, haklı. 'Bir yasa çıkarın, kendi döneminde gider, geliri aşıyorsa, o dönem başkanı ödesin' dedim. 'Tamam' dedi ve önümüzü açacağını söyledi. 110 Milyon TL cebimden koydum, 650 Milyon TL de ailemin geleceğini ortaya koydum.

"YILDIRIM DEMİRÖREN, BEŞİKTAŞ'A VERDİĞİ ZARARLARIN DAHA FAZLASINI BAĞIŞ YAPACAK"

Biz yine şampiyon olacağız. O gün söylediğimde de kimse inanmadı. Bu seneki kadroyu farklı yaptık. Ben kaybetsem, burada duramazdım. Eski yönetim hiç durmadı, hep saldırıyor. Bu kulüpte, bu tür bir şey hiçbir yönetime yapılmadı. Yıldırım Demirören ile hesap görüyoruz. Beşiktaş'a verdiği zararların daha fazlasını bağış yapacak. Sağ olsun, en azından bunu yaptı.

"KALKMIŞ BENDEN HESAP SORMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ"

Abdullah Avcı Bey kusura bakmasın, açıklama yapmak zorundayım. Eski yönetim getiriyor, anlatmam gerekiyor. Avcı'ya sıkıntıyı sordum 'Eski abiler var, burayı karıştırıyorlar' dedi. Kusura bakma hoca, söylemek zorundayım, çünkü bizle uzlaşmadınız. 'Olmuyorsa, ayrılalalım' dedik. 'Siz gönderin, Türkiye'nin en büyük hocalarından biriyim, iş bulana kadar paramı alırım sonrasını almam' dedi. 'Büyük hocaysanız, bir takıma gidersiniz ve bu yükten kurtuluruz dedik. Sonrasında defalarca aradım 'Geliyorum' dedi, gelmedi ve beni avukatına yönlendirdi. Sen, benimle neden konuşmuyorsun? Avukatı da 'Avcı kabul etmiyor' dedik. Hatırlı dostları araya soktuk. Sen 12 Milyona alırken, benim hocam 2 Milyona imza attı. Sonraki sene de 6 Milyona imza attı. İşte Beşiktaş'ın çocuğu. 1,8 Milyon Eurodan 12 Milyon TL yaptınız çıkış maaddesi yok. Aynı hoca bugün 800 bin euro'ya imza attı. Hangi rakam doğru? Bunu bir açıklayın önce! Kalkmış benden hesap sormaya çalışıyorsunuz!

Son Güncelleme: 04.09.2021 23:32
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Nur ÇebiBeşiktaş BaşkanıBeşiktaş
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