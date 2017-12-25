Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
112058
ALTIN
156.578
DOLAR
3.8107
STERLİN
5.0881
EURO
4.5191
Diş eksikliği nelere yol açar?
Diş eksikliği deyip geçmeyin!
Türk erkeğinin aşk tarzı : Mania
Türk erkeğinin aşk tarzı: 'Mania'
Masum sanılan sıcak su torbaları ölüme neden olabiliyor!
Sıcak su torbasını bu şekilde...
Sadece yılbaşında değil tüm yıl tüketin!
Sadece yılbaşında değil tüm yıl...
Bu besinler grip düşmanı
Bu besinler grip düşmanı
banner34

Ahmet Sivri Galatasaray'la sözleşme imzaladı

banner35

Sarı-Kırmızılı takım U21 takımında attığı 13 golle en golcü futbolcu konumunda olan Kıbrıslı oyuncu Ahmet Sivri ile profesyonel sözleşme imzaladı

25 Aralık 2017 Pazartesi 14:34
Ahmet Sivri Galatasaray'la sözleşme imzaladı
banner10

Galatasaray, 19 yaşındaki golcüsü Ahmet Sivri ile profesyonel sözleşme imzaladı. Ahmet Sivri geçtiğimiz günlerde A Takım ile yapılan idmanda takım ile birlikte çalışmıştı.

U21 takımı ile bu sezon dikkatleri üzerine geçen genç golcü şimdiye kadar attığı 13 golle dikkatleri üzerine çekmişti.

Sezon başında Kıbrıs'tan transfer edilen Ahmet Sivri etkili son vuruşları ile ön plana çıktı.

Ahmet Sivri, Emrah Bayraktar'ın Galatasaray alt yapı sorumlusu olmasıyla Sinan Vardar tarafından önerilmişti.

Ahmet Sivri sosyal medya hesabından paylaştı

"6 aydır formasını gururla temsil ettiğim GALATASARAY ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladım.Bu süreçte üzerimde emeği geçen başta aileme,dostlarıma,akademi hocalarına ve desteklerini her daim hissettiğim Hasan Ecer ve Tekin birinci abime sonsuz teşekkürlerimi sunarım.Bana güvenen,inanan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacağım,bu daha başlangıç.ASLOLAN DAİMA GALATASARAY’dır."

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Denktaş Esen 2017-12-25 18:37:38

Ülkemizden bir gencin Galatasaray da imza atması bir Kıbrıslı Türk olarak beni çok gururlandırdı.İnşAllah bu gençlerin devamı gelir.Ahmet Sivri seni tanımıyorum ama çok tebrik ederim.Şansı bol olsun,başarılar.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Kızlarda: Cumhuriyet-Namık Kemal Erkeklerde: Haydarpaşa-Bekirpaşa
Kızlarda: Cumhuriyet-Namık Kemal Erkeklerde: Haydarpaşa-Bekirpaşa
Uche Yalova’dan ayrılıyor
Uche Yalova’dan ayrılıyor
YDÜ ve UKÜ Avantajlı
YDÜ ve UKÜ Avantajlı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim