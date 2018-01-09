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Ahmet Sivri Riva’da Milli Takım kampında

Yenicami altyapısından yetişen ve bu sezon öncesinde Galatasaray altyapısına transfer olan Ahmet Sivri geçtiğimiz haftalarda Galatasaray ile profesyonel sözleşmeye imza attıktan sonra Türkiye U19 Milli Takım aday kadrosuna seçilmişti.

09 Ocak 2018 Salı 12:07
Ahmet Sivri Riva’da Milli Takım kampında
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Gururumuz Ahmet Sivri dün İstanbul Riva’da yer alan Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde takımla kampa başladı.

Galatasaray U19 takımında attığı gollerle dikkat çekmeyi başaran ardından Türkiye U19 Milli Takımı aday kadrosuna davet edilen Ahmet Sivri, milli takım kadrosunda bir haftalık kamp yapacak.

14 Ocak Pazar gününe kadar İstanbul’da kamp yapacak Türkiye U19 Milli Takımı, 15 ve 17 Ocak tarihlerinde Portekiz U19 Milli Takımı ile Portekiz-Lizbon’da iki hazırlık maçı oynayacak. UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarına hazırlanan Türkiye U19 Milli Takımı’nda, teknik direktör Vedat İnceefe forma şansı vermesi durumunda gurur kaynağımız Ahmet Sivri ilk kez Türk milli takım formasını giyme başarısı göstererek kariyerine yeni bir başarı daha eklemiş olacak.

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